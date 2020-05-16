  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rıza Çalımbay'dan TFF'ye tepki: Mesafeyi koruyun diyorsunuz futbolculara da saldırın diyorsunuz

Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! İşte detaylar

OGM personel alımı ne zaman? OGM sözleşmeli personel alımı şartları 2020 neler?

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday
için kalan
Aktüel

Evi kumarhaneye dönüştüren 5 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, evde kumar oynayan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 Bin 440 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:41:06 -
Evi kumarhaneye dönüştüren 5 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, evde kumar oynayan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 Bin 440 lira ceza uygulandı.


İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun evde kumar oynadığı ihbarını aldı. Ekiplerin Gürpınar Mahallesi’ndeki adrese baskın yaptı. Polis ekipleri, içeride bulunan 8 kişiye yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 25 bin 440 lira para cezası uyguladı. Ekipler tarafından, ev sahibi uygulanan cezanın ardından ev mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı