Evet, yanlış duymuyorsunuz! Kılıçdaroğlu başörtülülere hakkını (!) helal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mağdur ettiği insanlara, kendisi mağdur edilmiş gibi, "Hakkımı size helal ediyorum" diyerek inanılmaz bir pişkinliğe imza attı. Başörtüsü serbestisine karşı CHP’nin anayasa mahkemesine sunduğu dilekçede imzası bulunan ve başörtüsüne yarım metrelik bez parçası diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülülere seslenerek, "Gönlümü sizlere açtığımı bilmenizi isterim, yüreğimi sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Helallik, evet hakkım size helal olsun. Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Helalleşme Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasından önce, kürsüye gelen vatandaşları dinledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte toplantı salonunun ön sıralarında değil, daha arka sıralarda vatandaşlarla birlikte oturdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Helalleşme aynı zamanda oturup düşünmek demektir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Helalleşmek aynı zamanda barışmak demektir. Ayrıştığımız kişiyle barışmak demektir. Oturup konuşmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir. Aynı yemeğe kaşık sallamak demektir. Sofraya otururken dua etmek, demektir. Helalleşme budur. Helalleşme aynı zamanda geçmişteki yaraları sarmak demektir. Yaralar var siyasiler onu kaşıyorlar nasıl kanatırız diye, o yaraları. Olmaz efendim, o yaraların kapanması lazım. Geleceğe bakmamız lazım. Geçmişteki acılardan ders çıkarıp, aynı acıların gelecekte yaşanmaması demektir, helalleşme budur. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bu olmalı zaten, bu olmadığı takdirde dirliği, beraberliği, birlikteliği sağlayamayız. Bunu yapmamız lazım.

Sözde hakkını helal etti!

Açıklamalarında "Ben bu ülkede eğer kuru ekmek kavgasını bitiremiyorsam niye siyaset yapıyorum? Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam niye siyaset yapıyorum?" sorularıyla devam eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Eğer toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin helalleşme bir oy isteme değildir. Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp, gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır aynı zamanda. Yetmedi mi çektiğimiz acılar?

Gönlümü sizlere açtığımı bilmenizi isterim, yüreğimi sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Helallik, evet hakkım size helal olsun. Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın. Kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene de ben saygı duymak zorundayım. Benim söylediğime inanmayana da ben saygı duymak zorundayım. Ama bilmenizi isterim bizim helalleşmeye ihtiyacımız var. Biz bunu inşallah yapacağız, birlikte yapacağız. Karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye sevgiyi getireceğiz. Dediğim gibi benim hakkım sizlere helal olsun.