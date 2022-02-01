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Spor Everton'dan flaş transfer
Spor

Everton'dan flaş transfer

Everton, Tottenham'da forma giyen Dele Alli'yi renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 09:35:00 -
Everton'dan flaş transfer

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Dele Alli'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 37 kez giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Everton, transfer için Tottenham'a ne kadar ödeme yapılacağına ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, Alli'nin bonservis bedelinin performansa bağlı ödemelerle 40 milyon sterlini bulabileceğini öne sürdü.

Milton Keynes Dons altyapısından yetişen Alli, 2015'te gittiği Tottenham'da 269 maça çıkmış ve 67 gol atmıştı.

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