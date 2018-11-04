Everton 3 puanı 3 golle aldı! Cenk Tosun...

ingiltere Premier Lig Everton - Brighton & Hove Albion maçına sahne oldu.

EVERTON'DAN RAHAT GALİBİYET!

Everton, 26. dakikada Richarlison ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. 33. dakikada konuk takım, Lewis Carl Dunk ile skoru 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Brighton & Hove Albion oyuncusu Lewis Carl Dunk sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. 50. dakikada Seamus Coleman attığı golle tabelayı 2-1 yaptı.

77. dakikada Everton oyuncusu Richarlison skoru 3-1 olarak değiştirdi. Öte yandan milli futbolcumuz Cenk Tosun bu karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Everton son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Brighton & Hove Albion ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip.