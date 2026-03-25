Evden çıktı, bir daha dönmedi! 13 yaşındaki İklim Nur her yerde aranıyor
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki İklim Nur İnce’den haber alınamıyor. Ekipler, genç kızı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
İlçenin Himmetli Mahallesi’ndeki evlerinden dün ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan İklim Nur İnce'nin ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İnce'nin evinin çevresinde iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çevredeki ormanın yanı sıra ırmakta da İnce'den bir iz bulabilmek için çalışma yapıyor.