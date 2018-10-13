Evde yoğurt kıvamı tutturmak

Eğer ki yoğurt mayalamakta kullanacak olduğunuz süt hazır yani pastörize edilmiş bir süt ise yoğurt tutmaz.

Ya da kullanacak olduğunuz mayalama yoğurdu hazır yoğurt ise yoğurt yine tutmaz. Kesinlikle köy yoğurdu kullanmaya dikkat etmelisiniz, en son ihtimal süzme yoğurt kullanmalısınız. Aksi takdir de yoğurdunuz tutmaz.

Sütü kaynattıktan sonra çok fazla soğutur iseniz yapmış olduğunuz yoğurt yine tutmaz.

Sütü mayaladığınız tencereyi iyice kapatıp ( hava almayacak şekil de olmalı) sıkı bir şekil de sarmaz iseniz yoğurdun tutmamam ihtimali yine yüksek bir olasılıktır.

Eğer ki gebe inekten sağılmış olan bir sütü yoğurt mayalamakta kullandıysanız yoğurt tutmaz. Gebe inekten sağılmış olan süt ile yoğurt mayalanmamalıdır.

Son olarak antibiyotik ilaç kullanmış bir inekten sağılan süt ile de yoğurt mayalanmamalıdır. Çünkü bu süt ile de mayalanan yoğurt tutmaz. Antibiyotik ilaç verilmiş inekten sağılan süt en az 10-12 gün bekletilmelidir. Ancak bekletildikten sonra bu süt ile yoğurt mayalanabilir.

Tüm püf noktalarına dikkat edildiği hal de yine de mayalamış olduğunuz tutmadıysa sütü kesinlikle çöpe dökmemelisiniz. Son olarak sütü değerlendirmek amacıyla şu yöntemleri denemelisiniz;

15 dakika boyunca fırını 75 dereceye ayarlayarak ısıtalım ve ardından mayalanma işlemi olmamış olan sütü fırına sığacak bir kaba alalım ve kabı fırına yerleştirelim. Tabi bu kabın da üzerini kapatmayı unutmayalım. Ardından bir buçuk saat süt fırında aynı derece de beklesin. Bir buçuk saatin ardından tencereyi fırından alarak hiç açmadan buz dolabına yerleştirelim. Buz dolabında da 3-4 saat beklettikten sonra yoğurdunuza bakabilirsiniz. Mayalanmış olacaktır.

Ya da başka bir yöntem olarak geniş bir kaba sıcak su koyup içerisine mayalanmamış sütün bulunduğu tencereyi koyalım. Bir kaç saat beklettikten sonra buz dolabın da 4-5 saat dinlendirelim ve yoğurdumuz hazır.

Hiç bir şekil de yoğurdunuz mayalanmamış ise yine de sütü israf etmek çok anlamsız. Sütün israf olmaması için yapılışı oldukça kolay olan çökelek de yapılabilir. Mayalanmamış yoğurt tenceresini ocağa alalım ve tahta kaşıkla karıştıralım kaynamaya başladıktan sonra karıştırmaya kısa bir süre daha devam edelim. Ardından temiz bir tülbent yardımı ile süzelim. İşte bu kadar hazırlamış olduğunuz çökeleği poğaça börekleriniz de iç harcı olarak kullanabilirsiniz. Böylece israfta yapmamış olursunuz.