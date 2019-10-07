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Evde Waffle nasıl yapılır? Tavada Waffle tarifi

Dışarıda yediğimiz ve son zamanların en gözde tatlısı olan hem hafifhemde lezzet abidesi waffle artık vereceğimiz tarif ile waffle makinası olmadan da evinizde.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:51
Evde Waffle nasıl yapılır? Tavada Waffle tarifi

Yapımı çok pratik bu tarifi hemen hazırlamaya ne dersiniz?

Malzemeler;

1 yumurta

4 yemek kaşığı şeker

1 buçuk su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

Aldığı kadar un

Üzeri için;

Nutella

Çeşitli meyveler çikolata sosu fındık ceviz vs

Yapılışı;

Önce yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Sonra sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.Kabartma tozunu vanilyayı tuzu ve sıvı yağı da ekleyip kıvamı yakalamak için unu yavaş yavaş hamurumuz boza kıvamına gelene kadar ilave edip karıştırıyoruz.Sonra yapıştırmayan bir tavaya yağ dökmeden 1, 5 kepçe hamurdan döküyoruz.Krep gibi altını üstünü iyice pişiriyoruz. Kalın istiyorsanız biraz fazla hamur dökebilirsiniz.Sıcakken üstüne nutella sürüpistediğimiz meyveleri diziyoruz. çikolata sosu, ceviz ve fındık serperek istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:51
  1. Waffle

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