Evde tel kadayıf hamuru nasıl yapılır?

Kadayıf lezzet oranı kadar yüksek kaloriye sahip. Kadayıf tatlısının 100 gramlık bir porsiyonu 244 kaloridir. Unutmayın yemekten sonra tatlı için mutlaka 2 saat ara evermelisiniz. İşte nefis tel kadayıf hamuru tarifi...

Tel kadayıf hamuru tarifi

Malzemeler

1 su bardağı un

1 su bardağı su

Yarım su bardağı mısır nişastası

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı

Un, nişasta, tuz, yağ ve suyu derin bir kasede bir araya getirin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın.

5 dakika dinlendirin.

Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına doldurun.

Köşesini mümkün olduğunca ince kesin.

Varsa sacınızı, yoksa da geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırın.

Hamuru sarmal şekilde tavaya sıkın.

30 saniye kadar pişirdikten sonra tahta bir çubuk yardımıyla tavadan alın.

Bütün hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini örterek soğumaya bırakın.

Tel kadayıfınız hazır. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz...