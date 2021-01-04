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Kadın - Aile Evde tel kadayıf hamuru nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde tel kadayıf hamuru nasıl yapılır?

Tel kadayıf tarifi, nasıl yapılır? Tel kadayıf sofralarımızın en sevilen tatlılarından. Şerbetli tatlısının yanı sıra çeşitli sütlü tatlılarda hatta mantılarda bile kullanılabiliyor. İşte ev yapımı tel kadayıf tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:49:00 -
Evde tel kadayıf hamuru nasıl yapılır?

Kadayıf lezzet oranı kadar yüksek kaloriye sahip. Kadayıf tatlısının 100 gramlık bir porsiyonu 244 kaloridir. Unutmayın yemekten sonra tatlı için mutlaka 2 saat ara evermelisiniz. İşte nefis tel kadayıf hamuru tarifi...

Tel kadayıf hamuru tarifi

Malzemeler

1 su bardağı un
1 su bardağı su
Yarım su bardağı mısır nişastası
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı

Un, nişasta, tuz, yağ ve suyu derin bir kasede bir araya getirin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın.

5 dakika dinlendirin.

Hazırladığınız hamuru bir sıkma torbasına doldurun.

Köşesini mümkün olduğunca ince kesin.

Varsa sacınızı, yoksa da geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tavayı kızdırın.

Hamuru sarmal şekilde tavaya sıkın.

30 saniye kadar pişirdikten sonra tahta bir çubuk yardımıyla tavadan alın.

Bütün hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini örterek soğumaya bırakın.

Tel kadayıfınız hazır. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz...

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