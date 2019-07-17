Evde, soda hazırlamak mümkün mü?

İçerdiği minareller nedeniyle maden suları sağlık için son derece kıymetlidir. Uzmanlar her gün en azından bir bardak maden suyu tüketilmesini öneriyor. Çocuklarınıza da bu yararlı sudan gönül rahatlığıyla içirebilirsiniz. Peki, evinizde hiç soda kalmadıysa bu leziz suyu mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabilir misiniz? Elbette, evet!

Maden suyunun yararları nelerdir?

Soda düzenli tüketildiğinde içerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.

Maden suyu düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürür.

Maden suyu sindirimi kolaylaştırır.

Maden suyu yağ yakmayı kolaylaştırır.

Magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan maden suyu kan basıncını dengeler.

Ev yapımı soda nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 çay kaşığı karbonat

1 adet limonun suyu

1 çimdik tuz

Elbette bu tarif satın aldığımız maden sularıyla aynı lezzete sahip değildir. Ancak hazımsızlık sorunu yaşadığınızda ve yanınızda maden suyu yoksa fazlasıyla işe yarayacaktır.

Bir adet limonun suyunu sıkıp bir bardağa alın.

Bardağın içerisine karbonat ve tuzu ekleyip karıştırın.

Limon ve karbonatın birleşimiyle köpüklenmeler başlayacaktır.

Bardağa son olarak su ekleyin.

Afiyet olsun.