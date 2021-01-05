Evde simit yapımı: evde en güzel simit nasıl yapılır?

Evde sokak simitleri kıvamında çıtır çıtır ve sıcacık simitler yapmak aslında çok kolay. Ev yapımı simit tarifi, kolay olduğu için herkesin kendi evinde simit yemesinin yolunu açan bir tarif. Sokak simitlerinin kokusunu ve tadını özleyen ve evinde her daim güzel ve lezzetli simitler tüketmek isteyen herkes bu tarifi uygulayabilir.



Ev yapımı simit için gerekli malzemeler:



3,5 – 4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

Üzerine;

1/2 çay bardağı pekmez

1/2 çay bardağı su

Susam

Evde gevrek simit yapımı için aşağıda sıralanmış adımları uygulayın:



1- Derin bir kap içine süt, su, şeker ve mayayı alarak iyice karıştırın.

2- Karışımın üzerine yumurtayı ekleyin ve güzelce karıştırın.

3- Her şey iyice karıştıktan sonra karışıma azar azar un eklemeye başlayın ve karıştırmaya devam edin.

4- Karışıma tuzunu da ekledikten sonra ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

5- Hamurun üzerini streç bir filmle veya ıslak bir bez ile kapatarak 1 saat oda sıcaklığında dinlendirin. Hamur 1 saat boyunca güzelce mayalanacaktır.

6- Mayalanan hamurdan ufak bezeler koparın. Kopardığınız bezeleri tezgah üzerine biraz un dökerek ince uzun rulolar haline getirin.

7- İki ruloyu birbiri üzerine atarak örgü halinde yuvarlak simit şekli verin ve uçlarını birleştirin. Simitlerinizi tek bir rulo kullanarak da yuvarlayabilirsiniz.

8- Fırınınızı açarak derecesini 180 dereceye ayarlayın.

9- Su ve pekmezi bir kapta çırpın.

10- Susamları tavada kısa bir süre kavurun.

11- Hazırladığınız simit hamurlarını önce pekmezli suya bulayın, sonra da üzerine susam dökün.

12- Fırın tepsisine yağlı kağıt sererek simitlerinizi yerleştirin.

13- Fırına verdiğiniz simitleri 180 derece fırında üzeri kırmızılaşıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Sıcacık ve gevrek simitleriniz hazır. Afiyet olsun.



Evde çıtır çıtır simit yaparken dikkat edilmesi gerekenler



-Simit yaparken kullanacağınız suyun ve simidin ılık olması mayalanma işleminin daha başarılı olmasını ve daha kısa sürmesini sağlar.

-Simidin üzerine atacağınız susamları kavurursanız simitleriniz daha lezzetli olur.

-Yaptığınız simitler fazla geldiyse ve tüketilmediyse buzdolabı poşetine koyarak buzlukta bekletebilir ve tüketeceğiniz zaman ısıtabilirsiniz.