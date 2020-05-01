Evde sıkılan iki kız kardeşin sosyal medya üzerinden istedikleri kuşu belediye başkanı getirdi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkamayan iki kız kardeş, anneleri aracılığıyla sosyal medya üzerinden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e ulaşarak kuş istedi. 8 ve 5 yaşındaki iki kız kardeşin talebini geri çevirmeyen Başkan Genç, çocuklara iki tane muhabbet kuşu hediye etti.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Duygu Elçin ile 5 yaşındaki Yeter Ecem, haftalardır devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşadıkları can sıkıntısını gidermek için uzun zamandır annelerinden muhabbet kuşu almasını istiyorlardı. Ancak pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan anne Ayşe Atan ile küçük kızları son çare olarak sosyal medya üzerinden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e mesaj göndererek kuş istediklerini belirttiler.

Kuşları başkan kendi alıp getirdi

Çocukların talebine duyarsız kalmayan Başkan Genç, sosyal medya hesabından, “Talebiniz doğrultusunda mesai arkadaşlarım sizinle iletişime geçecektir. Sizler lütfen evde kalın” diyerek cevap verdi. Ailenin adresi tespit edildikten hemen sonra Nar Masa ekipleri tarafından 1 adet kuş teslim edildi ancak 2 kardeş tek kuşu paylaşamayınca bu kez Başkan Turgay Genç, Atan ailesine sürpriz yaptı ve başka bir muhabbet kuşunu alarak bizzat kendisi teslim etti.

Döşemealtı Belediyesi olarak pandemi ile mücadele sürecinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Genç, pandeminin psikolojik olarak da toplumu ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Başkan Turgay Genç, “Küçüklerimiz bize sosyal medya üzerinden anneleri vasıtasıyla ulaştılar. Başkan amcalarından kuş istediler. Çocuklar için güzel vakit geçirebileceği aynı zamanda hayvan sevgisi açısından güzel bir talep oldu. Benim için de keyifli oldu. Çok mutlu oldum. Onların mutluluğu gözlerinden bize yansıyor” dedi.

"Çok mutlu oldular"

Anne Ayşe Atan ise yaşananları anlattı. Atan, “Kızlarım bizden kuş istiyorlardı. Biz de sokağa çıkamadığımız için gidip alamadık. Kızlarımın talebi doğrultusunda Başkanımıza ulaştık. O da 1 gün içinde hemen geri döndü ve ekipler kuşu getirdi. Başkanımız evde 2 çocuk olduğunu öğrenince ikinci muhabbet kuşunu bizzat kendisi getirdi. Belediye Başkanımız Turgay Genç’e teşekkür ediyoruz” dedi.