Sirke, her evde bulunan genellikle turşu yapımı için ve salataya sos olarak kullanılan bir lezzettir. Sirkenin, bir başka bilinen özelliğiyse eski çağlardan beri bir şifa kaynağı oluşu. Çünkü sirke birçok ilaç yapımında kullanılmaktaydı. İşte” Evde nasıl elma sirkesi yapılır? Elma sirkesi için gerekli malzemeler nelerdir? Ev Yapımı Sirke yapmanın püf noktaları nelerdir?” sorularının cevabı…

Evde nasıl elma sirkesi yapılır?

Elmaları iyice yıkadıktan sonra, kabuklarını soymadan doğrayıp cam bir kavanoza koyun. Elmaların kabuğunu soymamanız sirkenizin kalitesi ve fermantasyonu açısından önemlidir.

Elmaların ardından kavanoza bal, bulgur ve nohut ekleyin. Daha önceden elinizde sirke anası varsa, bal koymak yerine sirke anası kullanarak da sirke kurabilirsiniz.

Elma sirkesi için gerekli malzemeler nelerdir?

1 kilogram elma

2 yemek kaşığı bal

3 litre su

1 çay bardağı nohut

Yarım çay bardağı bulgur

Ev Yapımı Sirke yapmanın püf noktaları nelerdir?

Sirke için seçtiğiniz meyvenin en tazesini seçmeye dikkat edin.

Meyvenin kabukları sirkenin yapımında çok önemlidir. O yüzden kesinlikle soymayın.

Sirke yapımında cam kavanoz oldukça önemlidir. Temiz ve hijyenik olmasına dikkat edin.

Sirkeyi serin ve ışık almayan yerde yapmalısınız.

Sirkenin faydaları nelerdir?

Sirkenin, insan vücuduna çok önemli faydaları vardır. Bunlardan bazıları şöyle:

Tümörlü hücre oluşumunu engellerler. İçerisinde barındırdığı asit, olası tümörlü hücre oluşumunu engellerler ve DNA'nın yapısını korur.

Bağışıklığı güçlendirir. Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan sirkeli su, bağışıklığın güçlü tutulmasında fayda sağlar.

Enerji kaynağıdır. Gündelik hayat içerisindeki yorgunluğun önüne geçer ve vücudun zinde tutulmasına kaynaklık eder.

Cildi diri tutar ve güzelleştirir. Cildin diri ve güzel tutulmasında önemli olan vitamin ve mineralleri barındırdığı için sirke tüketimi oldukça önemlidir.

Sindirim sistemine iyi gelir.

Ağız sağlığı üzerinde etkilidir.

Saçlara parlaklık verir.

Kalp dostudur.