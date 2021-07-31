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Yaşam Evde klimasız serinlemek için ne yapmalı? Evde serinleme yöntemleri
Yaşam

Evde klimasız serinlemek için ne yapmalı? Evde serinleme yöntemleri

Evde sıcaklarla nasıl mücadele edilir? Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın daha da artacağı uyarıları geliyor. Evlerinde klima olmayanlar ise ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, evde klima yoksa nasıl serinlemek mümkün?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:37:00 -
Evde klimasız serinlemek için ne yapmalı? Evde serinleme yöntemleri

Havalar bir hayli sıcak. Bu dönemde kliması bulunmayanlar ne yapmaları gerektiğini nasıl serinleyebileceklerini araştırıyor. Peki, evde klima olmadan nasıl serinlenir?

Evde klimasız serinlemek için ne yapmalı? Evde serinleme yöntemleri

Öncelikle ısıyı kontrol etmek için perdeleri kapalı tutmakda fayda var. Elbette evdeki bütün camları ve balkon kapılarını açarak bir serinlik oluşturabilirsiniz.

Sıcak günlerde bol su tüketip, soğuk meyveler yiyebilirsiniz. Gün içerisinde aşırı sıcak baş ağrılarına sebep olabiliyor. Bu sebeple soğuk ya da ılık bir duş yapmayı ihmal etmemelisiniz.

Bileklerinize buz sürmeniz bir hayli işe yarayacaktır.

Mutfak kapılarını kapatıp yemek pişerken ısının evin içine yayılmasını engelleyebilirsiniz.

Sıcaklarla başa çıkmak için suyun yanı sıra ev yapımı soğuk içecekler tüketebilirsiniz. Sıcak sebebiyle tansiyon sorunu yaşıyorsanız, ayran iyi bir içecek olacaktır.

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