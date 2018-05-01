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Evde keratin nasıl yapılır?

Eğer kuaföre ayıracak vaktiniz ya da bütçeniz yoksa saçlarınızı dipten uca yenileyecek keratin bakımını evde de yapabilirsiniz! İşte evde keratin bakımı yapmanın püf noktaları...

01 Mayıs 2018 Salı 15:01
Evde keratin nasıl yapılır?

Yüksek ısıyla şekillendirilen saçlar bir süre sonra yıpranır. Peki, yıpranan saçları eskisinden de sağlıklı hale getirecek keratin bakımı evde nasıl yapılır?

Dikkat edilmesi gereken en önemli şey, keratinin kimyasal değil doğal saf keratin olmasıdır.

İŞTE EVDE KERATİN BAKIMI...

- Saçlarımızı doğal saç veya organik şampuanla birlikte 2 defa sıcak su ile yıkıyoruz.

- Daha sonra saçlarımızı kurutuyoruz.

- Kuruttuğumuz saçlarınıza sıvı keratin serumunu parmakuçlarınızın yardımıyla masaj yaparak ya da sprey şişe yardımıyla saçın her tarafına yediriyoruz.

- 1 gece boyunca saçınızda beklettiğiniz keratini sabah ılık suyla birlikte durulayıp yıpranmış saçlara özel krem yada serum uyguluyoruz.

Bu işlemi ilk zamanlar haftada birkaç, daha sonra ayda bir kez yapıyoruz.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:01
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