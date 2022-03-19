Evde halı nasıl temizlenir? Karbonat ve nişasta ile halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!

Evin kendini gösteren ama aynı zamanda en çabuk kirlenen eşyalarından biri halılardır.

Halı yıkama kendi imkanlarımızla çok zor ve meşakkatli bir işlem. Nişasta ve karanfil formülü ile suya sabuna dokunmadan halı yıkamadan halı temizliğini yapabileceksiniz. Halı temizliğinde kullanılan doğal ürünler ile evinize kimyasal ürünler sokmak zorunda kalmayacaksınız. Halı yıkaman halıları ilk günkü gibi pırıl pırıl yapmanın yolları...

Karbonatla halı nasıl temizlenir?

Lekenin üzerine karbonatı ve ardından beyaz sirkeyi dökün. Köpüren sirke ve karbonatı temiz bir bez ile aldıktan sonra beyaz ya da arap sabunlu bir bez ile lekenin olduğu alanı silin. Temiz ve sadece duru su ile ıslatılmış bir bez kullanarak alanı durulayın.

Tek ihtiyacınız olan şey mısır nişastası

Mutfak dolapların birinde kesinlikle mısır nişastası vardır. Su ve sabun olmadan halıyı hiç yerinden kaldırmadan elektrik süpürgesi ve nişasta ile halınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

Bunun için öncelikle yeterli miktarda mısır nişastasını alarak halınızın üzerine serpin. Bu işlemi gerçekleştirirken nişastayı eşit miktarda ve halının tüm noktalarına gelecek şekilde döktüğünüzden emin olun. Serpmiş olduğunuz mısır nişastasını halının üzerinde 3-4 saat boyunca bekletin. Ardından elektrik süpürgesi yardımıyla halının üzerindeki mısır nişastalarını süpürün. Bu basit işlem halınızın pırıl pırıl parlamasına yardımcı olacaktır.

Karbonat ve mısır nişastası ikilisi

Halılarınızın temizliği için bir diğer formül de karbonat ve mısır nişastasının birlikteliğinden ortaya çıkıyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

1 su bardağı kabartma tozu ya da karbonat

1 fincan mısır nişastası

1 fincan kuru nane

1 yemek kaşığı karanfil

1 yemek kaşığı boraks

Öncelikle bu malzemelerin ne işe yarayacağını bilmeniz önemli. Karbonat ya da kabartma tozu kiri yumuşatarak halının üzerinden daha kolay çıkmasına yardımcı olurken kuru nane ise halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Nane ayrıca mikrop öldürücü özelliği ile halınızın üzerinde oluşması muhtemel bakteri ve virüsleri yok eder. Karanfili isteğe bağlı kullanabilirsiniz, bu da halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Boraksın kullanımı da isteğe bağlı olsa. Ama bilmelisiniz ki boraks çok işe yarayan bir madde. Çünkü hem temizleyici hem de dezenfekte edici.

Temizlik işlemine başlamadan bir kabın içerisinde ihtiyacınız olan tüm bu malzemeleri karıştırın. Ardından halınızın üzerine eşit miktarda serpin ve bir diş fırçası yardımıyla tüylerinin arasına doğru yedirin. Bu işlemin ardından en az iki saat boyunca bekleyin. Bekleme süreniz ne kadar uzun olursa halınızın üzerinde yer alan bakterilerin çok daha büyük bir kısmı yok olacak. Ertesi gün halınızın üzerini bir elektrik süpürgesi ile iyice temizleyin. Halınızın yeni hali sizi bile şaşırtacak!

Halı temizleme tozu

Halılarınızı halı temizleme sabunu ya da halı temizleme tozu ile de temizleyebilirsiniz. Halı temizleme sabunu kullandığınızda su ile durulama yapmak durumunda kalacağınız için halı temizleme tozu daha avantajlı bir yöntem.

Bunun için bir paket halı temizleme tozunu halınızın üzerine eşit miktarda serpin.

30 dakika boyunca beklettikten sonra süpürün.

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