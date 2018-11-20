Evde erişte nasıl yapılır?

Sadece makarna yapmak için değil çorba, bakliyat yemekleri gibi tariflere de lezzet katan erişte hazır olarak satın alınabileceği gibi evde de yapılabilir. Ev yapımı erişte sayesinde aile boyu sağlıklı ve bir o kadar lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

EV YAPIMI ERİŞTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilogram un

4 adet orta boy yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kahve fincanı su

1 tutam tuz

HAMURU AÇARKEN KULLANMAK İÇİN

Yarım bardak un

EV YAPIMI ERİŞTE TARİFİ

Erişte yapımına öncelikle hamuru yoğurmakla başlanır. Bunun için derin bir hamur karıştırma kabının içerisine yarım kilogram elenmiş un alınır. Unun ortası havuz olacak şekilde açılır. Bu havuzun içerisine 4 adet orta boy yumurta, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 kahve fincanı su ve 1 tutam tuz ilave edilir. Tüm malzemeler yanlardaki unun yavaş yavaş havuzun ortasına katılmasıyla yoğrulur. Ortaya çıkan ve ele yapışmayan erişte hamuru bir kap içerisine alınır. Üzeri nemli bir bez ile örtülür. Bu şekilde oda sıcaklığında yarım saat kadar bekletilir.

Dinlenen hamur bu süreç sonrası biraz yoğrulur ve silindir şekli verilir. Çok ince olmaması gereken bu silindirden dört adet hamur parçası koparılır. Her birinden bir beze yapılır. Bu bezeler un serpilerek önce el ile büyütülebildikleri kadar sonra da merdane ile 2 milimetre kadar açılır. Böylece ortaya 4 adet yufka elde edilir. Bu hamur parçaları temiz bir örtünün üzerine alınır. Üzerlerine çok az un serpilir ve rulo şekline getirilir. Bu rulolar erişte kalınlığında ince ince doğranır.

Rulo yapmanın amacı bir kesişte birkaç adet erişte elde etmektir. Ortaya çıkan erişte parçaları birbirlerine yapışmamaları için unlanır. Ortaya çıkan erişteler, haşlanmaya hazır hale gelmeleri için üstü açık şekilde kurumaya bırakılır. Kuruyan eriştelerin bir kısmı kullanılır, kalan kısmı olursa kumaş torbalar içerisinde uzun süre muhafaza edilebilir.

Erişte makarnası yapılırken çok fazla su kullanılmaz. Normal makarna çeşitlerine göre biraz daha yapışkan bir kıvama sahip olan erişte sade pişirilebilir. Arzuya göre farklı peynir çeşitleriyle de pişirilebilir. Bunun için haşlanan eriştenin biraz yağ ve peynirle buluşturulması yeterlidir.