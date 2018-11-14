DOMATES TURŞUSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 kilogram kızarmamış, ekşi yeşil domates

2 tane kırmızı acı biber

3-4 dal maydanoz

4-5 diş sarımsak

3 çay kaşığı tane karabiber

2 çorba kaşığı kaya tuzu

1 kahve fincanı üzüm sirkesi

5 bardak içme suyu

Evde Domates Turşusu Nasıl Yapılır?

2 kilogram kızarmamış, ekşi yeşil domates yıkanır. Orta boyda seçilmeye özen gösterilmesi gereken domatesler, dört parça olacak şekilde kesilir. Diğer tarafta yıkanan 2 tane kırmızı acı biberin çekirdekleri ayrılır ve küp küp doğranır. Maydanozlar da ince ince kıyılır. Son olarak da 4-5 diş sarımsağın kabukları soyulup birkaç parçaya bölünür. Sebzeler hazır hale geldikten sonra 2 çorba kaşığı kaya tuzu, 5 bardak içme suyu ve 1 kahve fincanı üzüm sirkesi bir araya getirilip karıştırılır.

Turşunun yapılacağı cam kavanozlar, kaynar su ile yıkanıp dezenfekte edilir. İçerisine domatesler yerleştirilir. Yeşil domateslerin arasına 3 çay kaşığı tane karabiber, 4-5 diş sarımsak, 3-4 dal maydanoz ve 2 tane kırmızı acı biber doğranmış-kıyılmış sebzeler serpiştirilir. Turşu daha kısa sürede tüketilmek isteniyorsa kavanoz dibine bir avuç nohut bırakılabilir. Nohut turşunun daha çabuk olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde domateslerin daha çabuk olgunlaşması için kaya tuzu yerine sofra tuzu eklenebilir.

Sebzeler kavanozlara yerleştirildikten sonra tuzlu ve sirkeli su domateslerin üzerini aşacak kadar kapların içerisine dökülür. Eğer su biterse ve domateslerin üzerini örtmeye yetmezse aynı karışım tekrar hazırlanır ve turşuluk malzemenin üzerine boşaltılır.

Kavanozların ağzı hava almayacak kadar sıkıca kapatılır. Turşu kavanozu güneş görmeyecek, karanlık bir ortamda bekletilir. Hazır olma süresi en az 15 gündür. Ağzı açılan kavanoz tüketim devam edene kadar serin bir yerde bekletilmelidir.