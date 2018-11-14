THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Evde domates turşusu nasıl yapılır?

Evde domates turşusu yapılarak sağlıklı ve yemeklerin yanında sindirimi kolaylaştıracak bir garnitür elde edilebilir. Evde domates turşusu nasıl yapılır?

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:29
Evde domates turşusu nasıl yapılır?

DOMATES TURŞUSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 kilogram kızarmamış, ekşi yeşil domates

2 tane kırmızı acı biber

3-4 dal maydanoz

4-5 diş sarımsak

3 çay kaşığı tane karabiber

2 çorba kaşığı kaya tuzu

1 kahve fincanı üzüm sirkesi

5 bardak içme suyu

Evde Domates Turşusu Nasıl Yapılır?

2 kilogram kızarmamış, ekşi yeşil domates yıkanır. Orta boyda seçilmeye özen gösterilmesi gereken domatesler, dört parça olacak şekilde kesilir. Diğer tarafta yıkanan 2 tane kırmızı acı biberin çekirdekleri ayrılır ve küp küp doğranır. Maydanozlar da ince ince kıyılır. Son olarak da 4-5 diş sarımsağın kabukları soyulup birkaç parçaya bölünür. Sebzeler hazır hale geldikten sonra 2 çorba kaşığı kaya tuzu, 5 bardak içme suyu ve 1 kahve fincanı üzüm sirkesi bir araya getirilip karıştırılır.

Turşunun yapılacağı cam kavanozlar, kaynar su ile yıkanıp dezenfekte edilir. İçerisine domatesler yerleştirilir. Yeşil domateslerin arasına 3 çay kaşığı tane karabiber, 4-5 diş sarımsak, 3-4 dal maydanoz ve 2 tane kırmızı acı biber doğranmış-kıyılmış sebzeler serpiştirilir. Turşu daha kısa sürede tüketilmek isteniyorsa kavanoz dibine bir avuç nohut bırakılabilir. Nohut turşunun daha çabuk olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde domateslerin daha çabuk olgunlaşması için kaya tuzu yerine sofra tuzu eklenebilir.

Sebzeler kavanozlara yerleştirildikten sonra tuzlu ve sirkeli su domateslerin üzerini aşacak kadar kapların içerisine dökülür. Eğer su biterse ve domateslerin üzerini örtmeye yetmezse aynı karışım tekrar hazırlanır ve turşuluk malzemenin üzerine boşaltılır.

Kavanozların ağzı hava almayacak kadar sıkıca kapatılır. Turşu kavanozu güneş görmeyecek, karanlık bir ortamda bekletilir. Hazır olma süresi en az 15 gündür. Ağzı açılan kavanoz tüketim devam edene kadar serin bir yerde bekletilmelidir.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl-Elazığ yolunda görüş iyice düştü
    1. Bingöl-Elazığ yolunda görüş iyice düştü
    2. Evde nane şekeri nasıl yapılır?
    3. Vladimir Putin'den Türkiye'ye kritik..
    4. Rodriguez sakatlandı
    5. Beypazarı'nda kamyonet uçuruma..
    6. İdrar kaçırma büyük dert
    7. "Yüksek binaların takipçisiyiz"
    8. Gurbetçi oyuncu Kenan Karaman, A Milli..
    9. Kamplara güvenik güçleri sevk edildi!..
    10. Mandalinanın sağlığa faydaları
    11. Yemek masası seçimi
    12. Babaannesinin başını kesen torun için..
    13. Göbek bağı bakımı için...
    14. Stres alışveriş bağımlısı yapıyor
    15. CHP'li belediyenin aklı sadece heykele..
    16. Yumurtayı rafadan pişirmenin püf..
    17. Uzun süren ses kısıklığına dikkat!
    18. Suyun değerlisi en az 8 pH olandır
    19. Obeziteyi önlemek elinizde
    20. Evde domates turşusu nasıl yapılır?
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi