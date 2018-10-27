Evde doğal bebe bisküvisi nasıl yapılır?

BEBEKLERE BEBE BİSKÜVİSİ KAÇINCI AYDAN İTİBAREN VERİLMELİDİR?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Akça bebeklerin 6. aylarını doldurmadan unlu gıda verilmemesi gerektiğini, bunun 6 aydan küçük bebekler için sindirim sorununa yol açabileceğini bildirdi.

Dr. Murat Akça 6 ayı dolduran bebeklere günde 4-5 adeti aşmayacak şekilde bebe bisküvisi verilebileceğini söyledi.

EVDE BEBE BİSKÜVİSİ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç unu

1 su bardağı tam buğday unu

2 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı süt

5 yemek kaşığı pekmez

HAZIRLANIŞI

Fırını 180 C'ye ayarlayalım.

Geniş bir kase de un, pirinç unu ve terryağını karıştıralım. Elimizle tereyağını ufalayalım.

Pekmezi ve sütü ekleyerek hamuru iyice yoğuralım.

Bu tarifteki hamur kolay yoğurulan bir yumuşaklıkta değil, daha çok un kurabiyesi hamuru gibi birbirini tutmayan bir hamur biçimindedir. Bu nedenle hamuru açmak yerine elimizle kopardığımız küçük parçaları sıkıştırarak şekil verelim.

Bir çatalla bastırarak bisküvileri şekillendirelim ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizelim.

Bisküvileri renkleri hafif altın sarısı olana kadar 12-15 dakika pişirelim.

Fırından çıktıktan sonra bisküviler biraz yumuşak olup soğudukça sertleşecektir. Kapaklı bir kavanozda bu bisküvileri 1 hafta saklayabiliriz. Bu şekilde kapalı halde tutulduğunda bisküviler biraz yumuşayacaktır.