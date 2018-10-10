Evde çiçeklere yer açın



Çiçekler ve salon bitkileri evinize keyif kazandırır. Tabii her konuda olduğu gibi abartmadan..

Oturma odasında:

Yeşil bitkiler, oturma odaları için en iyisidir. Döşemenizle uyumlu renklerde çiçek seçerseniz mükemmel olacaktır. Bonzailer de olabilir elbette.. Yeter ki perdelerinizle zıt renkte olsunlar..

Yatak odasında:

Yatak odalarında yeşil çiçeklerin bulundurulması sağlık açısından doğru değil. Kurutulmuş veya yapma çiçekler, yine yatak örtünüzün rengine uyumlu seçilmişlerse keyifli olacaktır.

Koridorlarda:

Ev girişlerini bizim kimi müteahhitler, mutfaklar gibi karanlık yapar! Oysa aydınlık, cıvıl cıvıl olmalıdır. Sizinkisi eğer aydınlıksa, yani güneş alan bir yerse; saksı çiçekleriyle süsleyin. Karanlık ise yapma çiçekle.. Misafirlerinizi çiçeklerle karşılamak güler yüz kadar değerlidir.

Koridorlarda da aynı bezemeyi sürdürebilirsiniz. Tabii yine yapma çiçeklerle..

Mutfakta:

Ev hanımlarının zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği mutfaklarda, nemden ılık havadan hoşlanan küçük saksı çiçekleri tercih edilmelidir. Mesela minik saksılarda rengarenk menekşeler. Onlara benzer nem seven nice çiçek var..



Yine banyoda da fazla ışık istemeyen ve nemli ortamlardan hoşlanan türden çiçekler kullanabilirsiniz.

Pencerelerinizi açmışsınız, yine sizi çiçekleriniz karşılamış; ne müthiş bir şey hayal etmek bile insanı heyecanlandırıyor.