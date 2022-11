Evde bulunması gereken şifalı bitkiler! Doğal antibiyotik görevi görüyorlar! Şifa kaynağı besinler

Birçok besin, vücudumuza aldığımız anda adeta doğal antibiyotik görevi görerek şifa dağıtmaya başlıyor. Peki, hangi besinler doğal antibiyotik görevi görüyor? İşte tam bir şifa deposu olan ve doğal antibiyotik görevi gören o besinler...

Yapılan araştırmalar, hastalıklara karşı tüketilen besinlerin bağışıklığı güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

İşte doğal antibiyotik görevi gören besinler...

SARIMSAK, SOĞAN

Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor. Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı. Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

ZENCEFİL

Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok fayda sağlıyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırmasının yanında mide bulantısına iyi gelen, kolesterolü düşüren ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen zencefilin ağrı kesici özelliği de bulunuyor. ABD'de Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir dizi araştırma, zencefilin yakın gelecekte kanser tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu.

Taze zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

KEFİR

Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor. Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor.

Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon , bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, antioksidan açısından zengin bir baharattır ve Hindistan'da ilaç olarak yüz yıllardır kullanılmaktadır. Vücudu ısıtan baharatlardan biri olarak tanımlanır çünkü dokuları sıkılaştırarak vücudun ısınmasını sağlar. Zerdeçalı baharat olarak yiyeceklere ekleyebileceğiniz gibi sıcak içeceklerinize de ekleyebilirsiniz.

NAR

Gribal enfeksiyonlara karşı koruyan nar kalp ve damar dostu bir meyve. Bilgili, "1 nar günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır. İçerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik göstermektedir.

Kansere karşı koruyucu etkisi olan nar, fiziksel aktivite sonrası vücudun yorulmasını da geciktiriyor" diyor.

Ancak bir avuç nar bir porsiyon meyveye denk geldiği için nar suyu tüketmek tansiyonu fazlaca düşürebilir ve gereksiz şeker alımına neden olabilir. O nedenle günde bir porsiyonu geçmeyecek ölçüde tüketilmesi gerekiyor.

BAL

Bal, doğada ortalama sıcaklıkta bulunur ve düzenli tüketimi vücudun da ısınmasını sağlar. Bal ayrıca vücuttaki hastalığa neden olan serbest radikalleri engelleyen antioksidan bileşikler içerir. Böylece vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. Bal, bağışıklık sistemini güçlendirerek kış aylarında, hastalıkların iyileşmesini ve öksürüğün giderilmesini sağlar. Her gün bir kaşık bal, evden çıkmadan önce vücudunuzun ısınmasını sağlayabilir. Bal, sadece güçlü bir antioksidan değil, aynı zamanda kalp hastalıkları ve kanseri önleyen polifenoller açısından zengindir.

SAFRAN

Safranın vücutta kan dolaşımını artırdığı bilinmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin yapı maddelerinden olan demir içerir. Bu, kan dolaşımının artmasını ve vücudun uç noktaları olan parmaklara kadar oksijenin iyi derecede taşınmasını sağlar ve vücut sıcaklığını artırır.

KIRMIZI BİBER

Kırmızıbiber C vitamini ve potasyumdan zengin bir besin. İçerisinde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi riskini azaltıyor.

Ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

Gerek taze gerekse kurutulmuş kırmızı bibere sofralarınızda yer vererek hem lezzet hem sağlık açısından faydalanabilirsiniz.

KİVİ

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren kivi tam bir C vitamini deposu. Öyle ki portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından daha fazlası var.

HER DERDE DEVA ŞİFA KAYNAĞI BİTKİLER

Peygamber Efendimizin bu konuda çok özel bir hadisi mevcut: "Çörek otuna kıymet verin, zira o ölüm dışında her derde şifadır." Bilimsel veriler bu hadisin gerçekliğini kanıtlıyor adeta çünkü yapılan yüzlerce hücre ve hayvan deneyi gösteriyor ki etki yelpazesi çok geniş bu sihirli tohumların.4

Her evde bulunan çörek otu hem doğal haliyle hem de çörek otu yağı olarak kullanılıyor. Genellikle hamur işlerinin üzerine serpilen bu doğal besinin hastalıklara karşı oldukça etkili faydaları bulunuyor. Kansere karşı mucize etkileriyle de bilinen çörek otunun saymakla bitmeyen faydaları...

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan çörek otunun, bağışıklık sisteminden mide sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. Zengin besin kaynaklarından biri olan çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir. İşte çörek otunun bilinmeyen faydaları...

KOLESTEROLU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ

Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Düzensiz kan şekeri seviyeleri kalp ve böbrek hastalığı riskini artırabilir. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir.

ÇÖREK OTUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.

Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.

Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.

Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.

Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.

Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.

Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.

Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.

İçindeki pektin sayesinde vücudu toksinlerden arındırırken DNA'yı koruyor. Kan şekeri kontrolü için yararlı olan kivi, içeriğindeki lif sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor, kolesterolü dengeliyor.

İngiltere'de yapılan araştırmalar küçük çocuklarda öksürme, hapşırma, nefes darlığı gibi bazı hastalıklarda kivinin olumlu etki yaptığını ortaya koyuyor.

Baharat şifalı ot isimleri

Mersin Yaprağı

Meyan Kökü

Şerbetçi Otu.

Avakado Yaprağı

Biberiye.

Çoban Çantası

Ekinezya.

Mersin Yaprağı

Cilt hastalıklarına iyi gelen bitkiler

Cilt İçin Faydalı Bitkiler

Gül.

Lavanta.

Papatya.

Yasemin.

Kadife çiçeği.

Ada çayı

Nane.

Aloe vera.