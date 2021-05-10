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Yemek Tarifleri Evde baklava hamuru nasıl açılır?
Yemek Tarifleri

Evde baklava hamuru nasıl açılır?

Evde baklava nasıl yapılır? Mübarek ramazan ayı bu yıl geçen sene olduğu gibi koronavirüs kısıtlamalarıyla geçecek. Bayram evlerde geçecek olsa da pek çok kişi şimdiden baklava açma hazırlıklarına başladı. Peki, bayramlık baklava hamuru için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü ev baklavası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:16:00 -
Evde baklava hamuru nasıl açılır?

Baklava bayram ikramları arasında yer alan olmazsa olmazlardandır. Bayram için baklava açmak isteyenler ise hangi malzemelere ihtiyaç duyulduğunu araştırmaya başladı. İşte, tam ölçülü leziz baklava tarifi

Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ılık süt

İç malzeme:

500 gram dövülmüş ceviz içi

Üzeri için:

300 gram tereyağı

Açmak için:

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

Şerbet için:

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Evde baklava hamuru nasıl açılır?

Baklava yapmaya öncelikli olarak şerbeti hazırlamaktan başlamanız gerekiyor. Çünkü sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbetin gezdirilmesi gerekiyor. Su ve şekeri ocağa alıp kaynamaya bırakın. 15-20 dakika şerbeti kaynatın. Kıvam alan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir yoğurma kabının içine süt hariç tüm hamur malzemesini ekleyin. Sütü azar azar eklerken hamuru yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bur mahur hazırlamanı gerekiyor. Bu sebeple hamurun kıvamına göre un ve süt miktarını artırabilirsiniz.

Hamuru 30 eşit bezeye bölün ve üzerlerini nemli bezle örtün.

Nişasta ve unu karıştırın. Bu karışımı hamurları açmak için kullanacaksınız.

Her bir bezeyi nişastalı ve unlu karışımla açın. Her parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açın.

Açtığınız her parçayı un-nişasta karışımıyla incecik açın.

Hamurları üst üste dizerken yine unlu karışımdan serpin.

Tüm hamurların üzerine nemli bez örtüp 5 dakika dinlendirin.

Bir tepsiye erittiğiniz tereyağını sürün.

Yağlanan tepsiye 3 kat yufka yerleştirin. 3.katın üzerine ceviz serpin. Ardından 1 kat yufka ve ceviz serpin. Bu işlemi son iki adet yufka kalana kadar sürdürün. Kalan iki kat yufkayı en üste yerleştirin.

Baklavayı bıçakla güzelce dilimleyin ve erittiğiniz tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında baklavayı üzeri kızarana kadar pişirin.

Baklavayı fırından çıkardığınızda soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Baklavanın 3-4 saat şerbetini çekmesini bekleyin.

Şerbeti çeken tatlınızın ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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