Evde bakım maaşı sorgula | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar için maaş ödemesi yapıyor. Vatandaşlara temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı olarak 1.544,61 TL ödeniyor. Peki, evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım parası yatan iller?

14 Aralık Pazartesi gününden itibaren evde bakım paraları hesaplara yatmaya başladı. Şimdiye kadar evde bakım maaşının yattığı iller şöyle:

Aksaray

Bolu

Sakarya

Samsun

Antalya

Diyarbakır

Edirne

Konya

Zonguldak

Mersin

İstanbul

Denizli

Manisa

Şanlıurfa

Bilecik

Erzurum

Malatya

Ankara

Kahramanmaraş

Evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Evde bakım parasının yatıp yatmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

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