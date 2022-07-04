6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 016 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 016 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 633 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2 bin 343 liradan 3 bin 298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2 bin 41 liradan 2 bin 873 liraya yükselecek.

Evde bakım maaşı zam geldi mi ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı 2 bin 354 TL olarak veriliyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası evde bakım maaşı ne kadar olacağı merak ediliyordu. Evde bakım maaşı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra daha da merak ediliyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net olarak 5500 liraya yükseldiğini duyurdu. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira oldu.

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT - 5 AYLIK YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK YÜZDE 40,25 - EK ZAMLI YÜZDE 43,25

Evde bakım desteği - 2354 - 3182 - 3302 - 3373