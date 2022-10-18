Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Vatandaşlar bu sebeple maaşların ne zaman hangi tarihler arasında yapılacağını merak ediyor.

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim Salı

Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'inde hesaplara yatırılıyor. 18 Ekim itibariyle pek çok ilde evde bakım maaşları ödendi. Evde bakım maaşı yatan iller şöyle:

Tokat

Ordu

Çanakkale

Van

Yalova

İstanbul

Tekirdağ

Zonguldak

Ankara

Sivas

Edirne

Bilecik

Denizli

Şanlıurfa

Manisa

Niğde

Amasya

Bitlis

Nevşehir

Şırnak

Rize

Afyonkarahisar

Sakarya

Gaziantep

Bursa

Diyarbakır

Malatya

Kahramanmaraş

Kocaeli

Karaman

Aksaray

Uşak

Konya

Kırıkkale

Hatay

İzmir

Bolu

Aydın

Osmaniye

Liste sürekli güncellendiği için vatandaşların, e-devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemi yapması sağlıklı olacaktır.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşının hesaplarınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.