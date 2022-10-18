Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim Salı
Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakım muhtaç bireyler için illere göre bir sıralamayla maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise 18 Ekim itibariyle hangi illerde ödemelerin gerçekleştiğini araştırıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Vatandaşlar bu sebeple maaşların ne zaman hangi tarihler arasında yapılacağını merak ediyor.
Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim Salı
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 31'inde hesaplara yatırılıyor. 18 Ekim itibariyle pek çok ilde evde bakım maaşları ödendi. Evde bakım maaşı yatan iller şöyle:
Tokat
Ordu
Çanakkale
Van
Yalova
İstanbul
Tekirdağ
Zonguldak
Ankara
Sivas
Edirne
Bilecik
Denizli
Şanlıurfa
Manisa
Niğde
Amasya
Bitlis
Nevşehir
Şırnak
Rize
Afyonkarahisar
Sakarya
Gaziantep
Bursa
Diyarbakır
Malatya
Kahramanmaraş
Kocaeli
Karaman
Aksaray
Uşak
Konya
Kırıkkale
Hatay
İzmir
Bolu
Aydın
Osmaniye
Liste sürekli güncellendiği için vatandaşların, e-devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemi yapması sağlıklı olacaktır.
Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?
Evde bakım maaşının hesaplarınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.