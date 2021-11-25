Evde bakım aylığı aralık maaşı yatan iller hangileri? Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı alan hak sahipleri merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar..

Hemen belirtelim ki evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Maaşlar her ayın 15'inden sorna peyder pey illerde ödeniyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

Evde bakım aylığı ne kadar?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.

Evde bakım parası yatan iller hangisi?

1- Tokat

2- Edirne

3- Hatay

4- Karabük

5- Çanakkale

6- Balıkesir

7- Kırıkkale

8- Aksaray

9- Afyonkarahisar

10- Diyarbakır

11- Antalya

12- Sakarya

13- İstanbul

14- Samsun

15- Bilecik

16- Manisa

17- Uşak

18- Kocaeli

19- Bursa

20- Adana

21- İzmir

22- Gaziantep

23- Çorum

24- Aydın

25- Tekirdağ

26- Kayseri

27- Mersin

28- Osmaniye

29- Düzce