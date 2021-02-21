Uzun ömürlü ve bakımı kolay olan aloe vera çiçeğini ofislerinizde veya evlerinizde yetiştirebilirsiniz. Özellikle cilde olan faydaları ile bilinen aloe vera çiçeği nasıl yetiştirilir? Evde aloe vera bakımı nasıl yapılır?

Aloe vera çiçeğini birden fazla türü bulunuyor. En yaygın olan türlerinden biri de kaktüs şeklinde olanlardır. Normalde aloe vera, ışıksız ortamlarda yetişir. Fakat kaktüs şeklinde olanlar günde en az 1 saat boyunca güneş alan ortamlarda bekletilmesi gerekir.

Rüzgar alan bölgelerden mutlaka uzak tutulması gerekir. Bulunduğu odadaki sıcaklık derecesi 15 derecenin altında olmamalıdır. Bu sebeple kapı ve pencere ağızlarında tutulmaması gerekir.

Aloe vera çiçeğinin sulanması da oldukça önemlidir. Aloe vera toprağı çok fazla nemi sevmez. Kuru da olmamalıdır. Bu sebeple hafif bir nemli toprak en iyisi olarak kabul edilir.

Aloe vera toprağı yılda bir kez olmak üzere Nisan ayında değiştirilmesi gerekir. Humuslu ve lifli toprak kullanımı tercih edilir.