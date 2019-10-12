Evanjelikler'den Trump'a tepki

Münübe Yılmaz

Trump’ın Suriye’den çekilme kararının Hristiyanlığın Ortadoğu’dan ebediyyen silinmesine sebep olacağını söyleyenler Evanjelik Hristiyanlar, bir sonraki seçimlerde Trump’ı desteklemekten vazgeçebilirler. Trump döneminde İsrail Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve rahip Brunson olayı olmak üzere pek çok kararda etkili oldukları bilinen Evanjelikler, Trump’ın Suriye’den çekilmesi kararından memnun değiller. Evanjelikler bu zamana kadar hemen hemen her konuda Trump’a destek verirken, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından Trump’ı ağır bir şekilde eleştirmeye başladılar. Trump’ın bu kararının kürtler ile olan uzun süreli müttefikliğine zarar getireceğini düşününen Evanjelikler, bu karardan dolayı pek çok Hristiyan grup ve cemaatin de Trump’a karşı çıkacağını düşünüyorlar. ABD’nin bölgeden çekilmesinin Hristiyanlığın da bu topraklardan silinmesine sebep olabileceğini söyleyen Evanjelik Kürtler Birliği yöneticisi Ashty Bahro, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal etmesi, bölgenin Kürt ve Hristiyanlarına büyük bir tehdit olacak, aynı zamanda da doğru din olan Hristiyanlığın Ortadoğu’dan ebediyyen silinmesine sebep olacaktır” dedi. Bir diğer Evanjelik grubun lideri Pat Robertson da Trump’ın Suriye’den çekilme kararının bu bölgeyi kaybetmeye sebep olabileceğini iddia ederken, Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ise “ Trump yönetimi tarafından terke edilen Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Bu adım bölgede İşid’in tekrar hayat bulmasına sebep olacak” tweetini paylaşmıştı. ABD’nin Suriye kararı ile ilgili, seçim kampanyası döneminde Trump’a özellikle Evanjeliklerden oy alma konusunda destek olan Evanjelik üniversitesi Liberty University başkanı Jerry Falwell “ Başkan ABD’yi koruma konusunda verdiği sözü tutmalı ve ülkesi için elinden geleni yapmalı” açıklamasını yaptı. Son seçimlerde Evanjelikler’in yüzde 81’inin desteğini alan Trump, Hristiyan üniversitelerini desteklemesi, kürtaja kısıtlama getirmesi ve İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasıyla Evanjeliklerden büyük takdir toplamıştı