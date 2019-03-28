Marketlerden alınan bebe bisküvisi ne kadar sağlıklı bilinmez, fakat evde rahatlıkla sağlıklı bisküvi yapılabilir. Nasıl mı? İşte doğal yolla bebe bisküvisi tarifi...

Bebe bisküvisi kaçıncı aydan sonra verilir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Akça bebeklerin 6. aylarını doldurmadan unlu gıda verilmemesi gerektiğini, bunun 6 aydan küçük bebekler için sindirim sorununa yol açabileceğini bildirdi.

Dr. Murat Akça 6 ayı dolduran bebeklere günde 4-5 adeti aşmayacak şekilde bebe bisküvisi verilebileceğini söyledi.

Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç unu

1 su bardağı tam buğday unu

2 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı süt

5 yemek kaşığı pekmez

HAZIRLANIŞI

Fırını 180 C'ye ayarlayalım.

Geniş bir kase de un, pirinç unu ve terryağını karıştıralım. Elimizle tereyağını ufalayalım.

Pekmezi ve sütü ekleyerek hamuru iyice yoğuralım.

Bu tarifteki hamur kolay yoğurulan bir yumuşaklıkta değil, daha çok un kurabiyesi hamuru gibi birbirini tutmayan bir hamur biçimindedir. Bu nedenle hamuru açmak yerine elimizle kopardığımız küçük parçaları sıkıştırarak şekil verelim.

Bir çatalla bastırarak bisküvileri şekillendirelim ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizelim.

Bisküvileri renkleri hafif altın sarısı olana kadar 12-15 dakika pişirelim.

Fırından çıktıktan sonra bisküviler biraz yumuşak olup soğudukça sertleşecektir. Kapaklı bir kavanozda bu bisküvileri 1 hafta saklayabiliriz. Bu şekilde kapalı halde tutulduğunda bisküviler biraz yumuşayacaktır.