0553 313 94 23

Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

Marketlerden alınan bebe bisküvisi ne kadar sağlıklı bilinmez, fakat evde rahatlıkla sağlıklı bisküvi yapılabilir. Nasıl mı? İşte doğal yolla bebe bisküvisi tarifi...

28 Mart 2019 Perşembe 18:46
Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

Marketlerden alınan bebe bisküvisi ne kadar sağlıklı bilinmez, fakat evde rahatlıkla sağlıklı bisküvi yapılabilir. Nasıl mı? İşte doğal yolla bebe bisküvisi tarifi...

Bebe bisküvisi kaçıncı aydan sonra verilir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Akça bebeklerin 6. aylarını doldurmadan unlu gıda verilmemesi gerektiğini, bunun 6 aydan küçük bebekler için sindirim sorununa yol açabileceğini bildirdi.

Dr. Murat Akça 6 ayı dolduran bebeklere günde 4-5 adeti aşmayacak şekilde bebe bisküvisi verilebileceğini söyledi.

Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç unu
1 su bardağı tam buğday unu
2 yemek kaşığı irmik
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı süt
5 yemek kaşığı pekmez

HAZIRLANIŞI

Fırını 180 C'ye ayarlayalım.

Geniş bir kase de un, pirinç unu ve terryağını karıştıralım. Elimizle tereyağını ufalayalım.

Pekmezi ve sütü ekleyerek hamuru iyice yoğuralım.

Bu tarifteki hamur kolay yoğurulan bir yumuşaklıkta değil, daha çok un kurabiyesi hamuru gibi birbirini tutmayan bir hamur biçimindedir. Bu nedenle hamuru açmak yerine elimizle kopardığımız küçük parçaları sıkıştırarak şekil verelim.

Bir çatalla bastırarak bisküvileri şekillendirelim ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizelim.

Bisküvileri renkleri hafif altın sarısı olana kadar 12-15 dakika pişirelim.

Fırından çıktıktan sonra bisküviler biraz yumuşak olup soğudukça sertleşecektir. Kapaklı bir kavanozda bu bisküvileri 1 hafta saklayabiliriz. Bu şekilde kapalı halde tutulduğunda bisküviler biraz yumuşayacaktır.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:46
  1. bebe bisküvisi
  2. ev yapımı bebe bisküvisi
  3. bebe bisküvisi tarifi
  4. bebe bisküvisi nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da temaslarda bulundu
    1. Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da..
    2. Bursalı çiftçilere don ikazı
    3. İznik’te sazlık yangını
    4. Fernando Alonso, Dakar Rallisi’ni..
    5. Volkswagen, teşviklerle 300 binden..
    6. Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
    7. Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret..
    8. Alper seçim çalışmalarına hız verdi
    9. Kontrolden çıkan midibüs, yol..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. 17 yaşındaki Varol’un cenazesinde..
    12. Şanlıurfa’daki fabrika yangını 2 saat..
    13. "İş gücüne katılım oranını yüzde 53'ün..
    14. Çelik ihracatında hedef Batı Afrika
    15. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına..
    16. Seçime sayılı günler kala flaş karar!..
    17. Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’..
    18. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    19. Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili..
    20. Başkan Kalın’a Ayvalı’da büyük destek
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu