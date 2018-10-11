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Ev satın alırken...

Evi alırken büyüklüğünü bilerek alıyoruz. Fakat o mekanların aksayan yönlerini içine yerleştikten sonra fark ediyoruz.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:12
Ev satın alırken...

Halbuki odaların ne kadar dar, ne kadar geniş olması gerektiği konusu masa başında rakamlarla oynayarak karar verilemeyecek kadar incelik ve uzmanlık gerektiren bir iş..

Geniş olsun ama ne kadar geniş? Ülkemizde daireler genellikle 90-120 metrekare arasında değişiyor. Sizce evin büyüklüğü tasarımı nasıl etkiliyor? diye sorabilirsiniz. Uzmanlar geniş, büyük, kocamaan evler daireler merakımızın yanlış olduğunu belirtiyorlar. “Abartmayın ve başınıza dert almayın” uyarısında bulunuyorlar.

Geniş ev, geniş mekânlar demek. Ve bizim kültürümüzde de evin geniş olanı makbuldür. Fakat o kültür “pederşahi aile” yapımız için uygun ve geçerliydi. Büyükanneler, büyükbabalar, gelinler, görümceler, torunlar bir arada yaşardık. Modernleşeceğiz diye yıktık o mirası. Halâ geniş evde ferahlık vardır, demeyi sürdürüyoruz.

Evet geniş mekânları tasarlamak da daha kolaydır. Ama abartmamak kaydıyla. Meselâ 18 m2’lik bir mutfağa tüm işlevleri hem de güzel bir şekilde sığdırabilmek, 30 m2’lik bir mutfağa sığdırmaktan çok daha zordur. İç mimarlıkta işin alanı büyüdükçe fiyat da büyür ama bazı aralıklarda, alan küçüldükçe zahmet ve emek daha da artar. Dar alana çok şey sığdırabilmek hakikaten zor iştir. Yatak odalarında da mobilya takımının sığdırılamaması durumu sık yaşanır ve bu ciddi bir sorundur.

Kare şeklindeki salonlar kolayına adam olmaz!

Genişliğin fazlası zarar getirebilir. Belli bir aralıkta da alanın büyümesi mekânın tefrişini git gide zorlaştırabilir. Meselâ bir evde salon çok büyürse ortada anlamsız boşluklar kalmaya başlar ve mekân verimli kullanılamaz hale gelir.

Hatta kare şeklindeyse çok radikal müdahaleler olmadıkça o salon adam olmaz. Meselâ 5 x 7 = 35 m2‘lik bir salon gayet kolayca tefriş edilebilirken, 7 x 7 = 49 m2’lik bir salon tefriş edilemez. Kare salon, koltuk takımı ve yemek masası olmak üzere iki işleve bölünmekte zorluk çıkarır. Koltukları yedi metrelik genişliğe göre yerleştirirseniz insanlar birbirlerine uzak düşerler ve ortada da rahatsız edici bir boşluk kalır.

Genellikle, evin toplam kullanım alanının azlığından veya çokluğundan değil de, mimari olarak yanlış tanzim edilmiş olmasından dolayı insanlar şikâyetçi oluyor.

Çünkü evi alırken büyüklüğünü bilerek alıyor. Fakat o mekânların aksayan yönlerini içine yerleştikten sonra fark ediyor. Kısacası, odaların ne kadar dar, ne kadar geniş olması gerektiği konusu masa başında rakamlarla oynayarak karar verilemeyecek kadar incelik ve uzmanlık gerektiren bir iştir.

Oraya şunu koy. Buraya bunu.. Salon büyük mobilya da büyük olsun.. derken karşınıza bir görgüsüzlük, bir soğukluk çıkar, donar kalırsınız..

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:12
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