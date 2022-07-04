Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

Haziran ayı enflasyon oranı ise TÜFE yıllık bazda yüzde 78.62 oldu. Haziran ayında ise enflasyon yüzde 4.95 arttı. Her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oluyordu. Buna göre 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 44,54 olarak gerçekleşti ancak geçtiğimiz ay kira düzenlemesi ile ilgili yeni karar alınarak kira zam sınırlaması yüzde 25 olarak belirlendi.

Yüzde 25’i geçemeyecek!

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

Enflasyon rakamları daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25’ten fazla zam yapılamayacak.

Örnek kira artış zam hesaplaması;

Eski kira: 2000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 2500 TL

Eski kira: 2500 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 3125 TL

Eski kira: 3000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 3750 TL

Eski kira: 3500 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 4375 TL

Eski kira: 4000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 5000 TL

Eski kira: 4500 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 5625 TL

Eski kira: 5000 TL

maksimum yüzde 25 zam ile yeni kira 6250 TL