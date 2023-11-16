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Ekonomi Ev hanımları, emeklilik bekleyenler ve daha nicesi… İkinci torba yasada neler olacak neler
Ekonomi

Ev hanımları, emeklilik bekleyenler ve daha nicesi… İkinci torba yasada neler olacak neler

Yeniakit Publisher
2023-11-16 12:44:00 -
Ev hanımları, emeklilik bekleyenler ve daha nicesi… İkinci torba yasada neler olacak neler

Sosyal Güvenli Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.

Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler, ev hanımlarının ve taşeron işçilerin gözü TBMM'de görüşülmesi beklenen ikinci torba yasada. Kritik birçok başlığı barındıracağı öngörülen torba yasa teklifinin yeni yıldan önce Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Torba yasada ise emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına yapılacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, “Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla

ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır” diye konuştu.

 “Yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi ilk gündemlerden biri olacaktır”

Aile ve Gençlik Fonu'yla ilgili yasa tasarısının TBMM’ye verildiğini hatırlatan Karakaş, “Bu fonun oluşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı’nın seçim vaatlerinden biri olan yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi ilk gündemlerden biri olacaktır. Evlilik kredisiyle ilgili 150 bin liralık rakamın enflasyon oranında güncellenmesi de söz konusu olacak. İlk etapta ise depremzede gençlere bu kredinin verilmesiyle uygulamanın verilmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

 “Devlet tarafından ev hanımlarına bin 430 lira prim desteği sağlanacak”

Karakaş, torba yasadaki en önemli gündemlerden birinin ev hanımlarına emeklilik konusu olduğunu belirterek, “Ev hanımları kendi primlerini şu anda 4 bin 293 lira yatırmaktalar. Devlet tarafından ise bin 430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacaktır” şeklinde konuştu.
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 “15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurlar 3600 ek göstergeden faydalanacak”

Ayrıca yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek göstergenin de torba yasadaki ana konulardan biri olduğunu dile getiren Karakaş, “Özellikle yüksekokul ve üniversite mezunu olup 3600 ek gösterge için birinci dereceye gelen memurların beklenti içerisinde olduğu düzenlemenin de torba yasa kanununa girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanabileceği söylenebilir” ifadelerine yer verdi.

 “Bağ-Kur’luların 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor”

Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de torba yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söyleyen Karakaş, “Geçmiş tarihlerde defalarca çıkan prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf ve sanatkarların prim eşitlemesi dediğimiz yani 9 bin gün olan primlerinin 7 bin 200 gün prime düşürülerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor. Bu düzenlemenin torba yasada yer almasıyla beraber şirket ortakları, bilanço esasına göre defter tutanlar, özetle esnaf ve sanatkar tabiri içerisinde yer almayanların faydalanması söz konusu olmayacaktır. Sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olan berberler, kuaförler, lokantacılar ve ayakkabıcılar gibi esnaf ve sanatkarların faydalandırılması öngörülmektedir” dedi.

Karakaş, 90 bin kişiyi aşkın taşeron işçiyle ilgili bir düzenleme yapılmasının da beklendiğini söyleyerek, kamuda bir taşerona bağlı olarak çalışanların da kadroya geçmesinin önünün açılacağını aktardı.

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