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Ev hanımı olmak zor zanaat

Çarşı pazar, al, taşı getir, pişir, yedir, yıka, ütüle, giydir. Evini sil süpür, düzenle yine de yaranama..

20 Ekim 2018 Cumartesi 12:26
Ev hanımı olmak zor zanaat


Dünyanın en ağır işlerinden biri ev kadınlığı olsa gerek. Onların işi zor, çünkü mesaileri hiç bitmiyor. 24 saat iş başındalar. Sözünü ettiğimiz ev hanımı, elbette, kocasını yolcu eder etmez, televizyonda dedikodu, çöpçatan programlarına, pembe dizilere takılıp; demleyip çayı, yakıp sigarayı evi barkı boşlamış olanlar değil. Eşini işine yolcu ettikten sonra, evini şöyle bir derleyip toplayıp ardından çarşı pazar, ne pişirip, ne yedireceğim diye koşan kadın. Aldıklarını evini taşırken üşüyen, titreyen, yorulan helak olan kadın.. O ev kadınları bütün gün yemek yapar, sofra kurar, sofra kaldırır çocuklara bakar. Evin temiz ve düzenli olmasının sorumlusudur. Bazen 10 dakika dinlenmeden gelir akşam…Kocaya yoruldum demek olmaz, çünkü cevap bellidir. “Bütün gün evde boş boş oturuyorsun, ne yorulması?” diye bir çıkışma ile karşılaşmak ihtimali vardır.

Ev işlerinin son derece nankör işler olduğunu söyleyebiliriz. Çok sabır isteyen ve bir anda da yok olabilen işlerdir. Çamaşırlar yıkadıktan üç gün sonra yine aynı çamaşırların biriktiğini görürsünüz. Saatlerce uğraştığınız bir dolma, bir mantı veya bir başka yemek beş dakika içerisinde tüketilir.

Pek çok kadın evde iş yaparken kaza geçiriyor. Ev kazalarının giderek arttığını gösteriyor istatistikler. Elini kolunu yakma, elektrik kazaları onların başına çoğu zaman evde yapayalnız kaldıkları zaman geliyor. Bu çok önemli. Ayrıca bir de annenin çocuğuyla meşgul olma açısından çektiği zorluklar var. Okumuş bir anne, zaman ayırıp bir öğretmen gibi çocuğuyla meşgul oluyor. Okumamış anne ise bilmediklerinin rahatsızlığını ve heyecanını yaşıyor.

Bir kadir kıymet bilmez itirazı: İyi güzel de bunlar getirisi olmayan işler!

Kardeşim, kadının ruhunda mükemmel olmak, beğenilmek isteği var. ‘En temiz, en titiz kadın ben olayım’ diyorlar. Günlerini halı püskülünü yıkamak, durmadan evi temizlemek, beş saat süren yemekler yapmakla geçiriyorlar. Tabii ki bunlar çok güzel! Ama hiçbir getirisi olmayan işler. Ev kadının başarısı ne? Temiz giyimli çocuklar, temiz bir ev; harika yemekler, çok iyi ütülenmiş giysiler.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 12:26
  1. ev işi
  2. ev hanımlığı

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