Ev dekore ederken renklere dikkat edin

Ayrıca renkleri, karakterlerine göre doğru yerlerde kullanmak gerekir.

Mesela salonda düşündüğünüz renkler içinde en iyi denge sağlayacak ikili yeşil ve pembedir. Bu iki renk birbirlerinin enerjisini dengeler. Gri, nötr bir renk, kahverengi ise negatif etkisi çok yüksek bir renktir. Onun için kahverengi mobilyaların bulunduğu odalarda çok açık renkler ve mesela açık mavi kullanmalısınız.

Mobilyanız kızılsa, yeşil ile, kiraz ve kayın tonlarında ise mavi ile, meşe tonlarında ise mor tonlarıyla dengeleyebilirsiniz.

Evinizi daha geniş göstermek istiyorsanız zeminde ve duvarda açık tonlar kullanmalısınız. Özellikle duvarda soğuk renk grubuna ait renkleri açık tonlarda kullanmak odanın daha ferah görünmesini sağlar.

Salondaki koltuk rengine yakın perde rengi kullanın. Duvar rengi ile koltuk rengi birbirine zıt olmalı.

Tülde, duvar renginin çok açığı uyumlu olacaktır.

Halılarınızda ise zemin rengine göre renk seçmelisiniz. Zemin rengi koyu ise açık; zemin rengi açık ise odanızda mevcut olan daha canlı renklerden kullanın. Mobilya veya perde rengi ile uyumlu yaparsanız halılarınız hoş duracaktır.

Sarı ile mor (ve morun aile renkleri; eflatun menekşe lila gibi) birbirlerini tamamlayıcıdır. Sarı tetikleyici bir renktir. Güneş ve gençlik rengidir. Ders çalışan öğrencilerin odası için faydalı renktir. Zekanın çalışmasına yardımcı olur ve pratik çalışmayı sağlar. Yalnız çok kuvvetlidir ve mutlaka eşi yani mor ile beraber kullanılmalıdır. Morun koyu tonlarından kaçının. Sıkıcıdır. Lila uyku getirir.

Mavi ve turuncu eşdir. Birbirini tam anlamıyla tamamlar. Mavi mantığa sürükler. Dinlendirici, iyileştirici, sakinleştirici etki sağlar. Turuncu neşelendirir, hissîdir. Özellikle oturma odalarında güzel durur.

Yeşil ve pembe ikilisi. Aslında yeşil ile kırmızı da birbirlerini tamamlar. Yeşil denge huzur ve güven aşılar. Kişiye dinginlik hissi verir. Yeşilin bulunduğu ortamda uzun süre rahatça oturulabilir. Pembe ise hassas duyguları ön plana çıkarır.

Kırmızı ile turkuaz birbirini tamamlar. Kırmızı en güçlü renklerden biridir. Hareketlilik ve enerji sağlar. Genelde mutfaklarda ve aksesuar olarak yatak odalarında iyidir. Turkuaz diğer adıyla firuze, mavi ve yeşilin karışımından oluşur. Eğitici ve temiz bir enerjisi vardır.