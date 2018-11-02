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Ev alırken hesabı nasıl ve neye göre yapmalısınız?

Son yıllarda müstakil ve site içinde o denli konut üretimi oldu ki, insanlar tercihte zorlanıyor. Her gelir seviyesine uygun bir ev mutlaka var. Fakat bir ev alırken nelere öncelik vermelisiniz?

02 Kasım 2018 Cuma 14:19
Ev alırken hesabı nasıl ve neye göre yapmalısınız?


Uzmanlar iki noktaya dikkat çekiyor:

Birincisi: Bütçenize ve aile büyüklüğünüze dikkat etmelisiniz.

Bu şu anlama geliyor: Sakın ha, alacağınız evin cazibesine kapılıp da ödemekte zorlanacağınız yükümlülükler altına girmeyin. Yuvanızda mutlu olmak yerine strese girer, gecelerinizi gündüzünüzü zehir etmekle kalmaz, tam oh diyeceğiniz bir dönemde, evinizden de olursunuz.

İkincisi: Aile büyüklüğünüz.. Karı-koca birkaç çocukla “çekirdek aile” iseniz sizin için 70-100 metrekarelik bir ev yeterlidir. Büyük ev, büyük maliyetten başka büyük külfettir. Tamam memleketten yatıya gelenler olur, ama bu yüzden hem bütçenizi aşan külfetin altına girmek, hem de yılda bir-iki gün kullanılacak sonra kapısı çekilip bırakılacak salonlara, odalara ısıtmak için, temizlemek için mahkûm olmak ne kadar doğru, iyi hesaplamalısınız.

Bir de balkon alışkanlığı atıl, kullanılmayan yerleri büyütüyor. Sıcak kentlerde güney cephelere bakan balkonlar esintisi sebebiyle tercih edilir, bir de çamaşır balkonu olabilir. Ancak, bazı konutlarda 3-4 hatta 5 balkon görebiliyoruz. Bazı apartmanlarda bu atıl balkonlardan rahatsız olanlar bunları odalara dahil ediyor. Nasıl? Ya cam balkon yaparak, ya da pvc çerçeveli camlı bölmelerle.. Ancak, bu defa dışardan çirkin bir görüntü oluşuyor. Onun için bu gelenekten vazgeçmek lazım.

Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde, artık binalarda kimlik kartı zorunluluğu var. İklimlendirme ısınma artık çok önemli bir konu. Hükümet yasal düzenlemeler yaptı. İzolasyona önem verilmemesi yüzünden Türkiye'nin her yıl yaşadığı enerji kaybı milyarlarca liraları buluyor. Bu yüzden, keselerini ve sağlıklarını düşünenler için izolasyon ve merkezi ısıtma, doğalgaz, kombi artık olmazsa olmaz haline geldi.

Bu arada işlevsiz, yakacak olsanız dumana boğulacağınız sözde şöminelere de aldanmamanızı tavsiye ederiz..

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:19
  1. ev
  2. ev alırken dikkat edilmesi gerekenler

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