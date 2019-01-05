Ev alacaklara cep soruları

Bunun yanı sıra yazıp cebinize koyacağınız ve ev satın almaya gittiğinizde çıkarıp çıkarıp bakacağınız bir dizi soruyu size hatırlatmakta yarar gördük.

Müteahhidin ikramlarına, dil dökmelerine aldanmayın. Bütün o sizi yere göğe sığdırarama numaraları, size evi satıncaya kadardır. Sonra şurası çatlak burası patlak diye gittiğinizde, mazallah değil, güleryüzlü ağırlama görmek, karakolluk olmak var.. İşte bugün “sağlamlık” açısından alacağınız eve nasıl bir gözle bakmanız gerekir; kısaca onları sunuyoruz:

● Yapıda gözle görünür veya duvar kağıdı arkasına gizlenmiş çatlaklar var mı?

● Binanın orijinal halinden ayırt edilebilen değişiklikler yapılmış mı?

● Çatısı yeni mi, eski mi yoksa yeni mi aktarılmış?

● Çatıda ısı ve su yalıtımı yapılmış mı? Yağmur suyu tahliye boruları sağlıklı mı?

● Tavanda ve duvarlarda su izleri, rutubet kokusu var mı.

● Binanın dışa bakan duvarlarında ısı yalıtımı var mı?

● Bodrumunda nem var mı?

● Yeterli yalıtım yapılmış mı?

● Binanın bodrumunda perde duvar, kiriş ya da kolonlarda nemden kaynaklanan siyah lekeler ya da pamukçuklar var mı?.

● Kolon ve kirişlerde açıkta görünen paslı demir var mı?

● Elektrik tesisatında sorunlu elektrik aksamı bulunuyor mu?

● Su tesisatı eskinin galvanizli borusu mu yoksa yeni mi?

● Evin içinin veya dışının tamirat ya da boyaya ihtiyacı var mı?

● Pencereler ısı yalıtımlı mı?

● Pencere ve kapı conta ve menteşeler sağlam mı?

● Kalorifer tesisatı eski kazanlı düzenden mi kalma, yoksa yeni kombili sistem mi?

● Bina yüksek blok ise yangın merdiveni var mı? Çalışır vaziyette mi, yoksa başka amaçla kapatılmış mı?

● Çevre gürültüsü içeri giriyor mu?

● Alt, üst ve yan dairelerden konuşma ve ayak sesleri duyuluyor mu?

● Zemin veya bodrumda işyeri var mı? Onlardan gürültü geliyor mu?

● Kanalizasyonun durumu nasıl, binadan yeterince uzak mı?

● Yapıda deprem yönetmeliğine uyulduğuna dair belgeler var mı?

● Binanın yapımına başlanmasıyla, iskan raporunun alınması arasında 1,5 yılı aşkın bir zaman var mı?