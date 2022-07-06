Euro ne kadar? Dolar Euro’yu geçti mi? Euro/Dolar kuru kaç TL?
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa’nın Rusya gazına uyguladığı yaptırım sonrası Rusya’nın da AB ülkeler karşılık vermesi sonrası enerji krizi yaşayan Avrupa'da para birimi Euro'nun değeri ABD doları karşısında 20 yılın dibine geriledi. Peki euro ne kadar? Euro/Dolar kuru kaç TL? Dolar, Euro'yu geçti mi?
Euro, doğalgaz fiyatlarındaki artışının ekonomik durgunluk (resesyon) endişelerini kuvvetlendirmesiyle ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Euro’nun ABD doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı kayıp yüzde 13'ü aştı. ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de bugün 106,35 seviyesini görerek 20 yılın zirvesi gördü. Euro, İsviçre frangı karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24 değer kaybetti.
Dolar ne kadar, kaç TL?
Dolar alış fiyatı 17,0309 TL, dolar satış fiyatı 17,0372 TL,
Euro ne kadar?
Euro alış fiyatı 17,4262 TL, Euro satış fiyatı 17,5009 TL.
Sterlin ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 20,2940 TL, Sterlin satış fiyatı 20,3811 TL.