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Ekonomi Euro bölgesinde rekor seviyede cari açık
Ekonomi

Euro bölgesinde rekor seviyede cari açık

​Euro bölgesi, yükselen enerji fiyatları sonrasında rekor ticaret açığı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 17:53:00 -
Euro bölgesinde rekor seviyede cari açık

Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat, Euro Bölgesinin dış ticaret açığının yüksek enerji fiyatlarının ithalat faturasına etkisi nedeniyle, Ağustos'ta 51 milyar euro'ya ulaştığını açıkladı.

2015 yılında 19 ülkeye genişlemesinden bu yana Ağustos ayında en büyük ticaret açığına karşılık gelen veri 1,5 katına çıkan hızlı artışıyla dikkat çekti. En son rakam Temmuz'da 34 milyar euro olmuştu.

Euro bölgesi'nin, Ağustos ayında mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak toplamda 231,1 milyar euro'ya ulaştı. (İLKHA)

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