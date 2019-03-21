EURO 2020 maçları ne zaman? | EURO 2020 maç programı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, 21 Mart'ta dört grupta yapılacak maçlarla başlayacak. EURO 2020'nin elemelerinde 21 Mart Perşembe günü C, E, G ve I gruplarında toplam 10 maç oynanacak. Peki, EURO 2020 maçları ne zaman? İşte EURO 2020 eleme maç programı...

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EURO 2020 maçları ne zaman?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başlıyor. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin maçlarının ne zaman oynanacağını merak eden futbolseverler, araştırmalarına hız verdi. Gruplarda ilk hafta maçlarının programı şöyle:

21 Mart Perşembe(Bugün)

C Grubu

22.45 Hollanda-Belarus

22.45 Kuzey İrlanda-Estonya

E Grubu

22.45 Hırvatistan-Azerbaycan

22.45 Slovakya-Macaristan

G Grubu

22.45 Avusturya-Polonya

22.45 Kuzey Makedonya-Letonya

22.45 İsrail-Slovenya

I Grubu

18.00 Kazakistan-İskoçya

20.00 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

22.45 Belçika-Rusya

22 Mart Cuma:

A Grubu

20.00 Bulgaristan-Karadağ

22.45 İngiltere-Çekya

B Grubu

22.45 Lüksemburg-Litvanya

22.45 Portekiz-Ukrayna

H Grubu

22.45 Arnavutluk-Türkiye

22.45 Andorra-İzlanda

22.45 Moldova-Fransa

23 Mart Cumartesi:

D Grubu

17.00 Gürcistan-İsviçre

20.00 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti

F Grubu

20.00 Malta-Faroe Adaları

20.00 İsveç-Romanya

22.45 İspanya-Norveç

J Grubu

22.45 Bosna Hersek-Ermenistan

22.45 İtalya-Finlandiya

22.45 Liechtenstein-Yunanistan

EURO 2020 statüsü

Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek. Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.

Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.