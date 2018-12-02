EURO 2020 maç programı belli oldu

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi sonucu H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu.

İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belirlenen fikstüre göre Milli Takımımız, ilk maçını 22 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-Yıldızlılar, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019'da Moldova ile yapacak.



A Milliler, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak. EURO 2020 elemeleri H Grubu fikstürü şöyle: