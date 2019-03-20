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EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, yarın dört grupta oynanacak maçlarla başlayacak.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, yarın dört grupta yapılacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında toplam 10 maç oynanacak.

Toplam 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlecek.

 

- Millilerin ilk sınavı deplasmanda

 

EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçını 22 Mart Cuma günü Arnavutluk ile oynayacak.

Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda yapılacak mücadelede, TSİ 22.45'te başlayacak.

 

- Statü

 

Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Finallerde yer alacak diğer dört ekip ise, Mart 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım 2018'de grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak.

Bir ligde (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

 

- İlk hafta programı

 

Gruplanda ilk hafta maçlarının programı şöyle:

21 Mart Perşembe:

- C Grubu

22.45 Hollanda-Belarus

22.45 Kuzey İrlanda-Estonya

- E Grubu

22.45 Hırvatistan-Azerbaycan

22.45 Slovakya-Macaristan

- G Grubu

22.45 Avusturya-Polonya

22.45 Kuzey Makedonya-Letonya

22.45 İsrail-Slovenya

- I Grubu

18.00 Kazakistan-İskoçya

20.00 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-San Marino

22.45 Belçika-Rusya

 

22 Mart Cuma:

- A Grubu

20.00 Bulgaristan-Karadağ

22.45 İngiltere-Çekya

- B Grubu

22.45 Lüksemburg-Litvanya

22.45 Portekiz-Ukrayna

- H Grubu

22.45 Arnavutluk-Türkiye

22.45 Andorra-İzlanda

22.45 Moldova-Fransa

 

23 Mart Cumartesi:

- D Grubu

17.00 Gürcistan-İsviçre

20.00 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti

- F Grubu

20.00 Malta-Faroe Adaları

20.00 İsveç-Romanya

22.45 İspanya-Norveç

- J Grubu

22.45 Bosna Hersek-Ermenistan

22.45 İtalya-Finlandiya

22.45 Liechtenstein-Yunanistan

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
  1. 2020 Avrupa Şampiyonası
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. EURO 2020

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