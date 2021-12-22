EÜ araştırma görevlisi alıyor
Ege Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15.maddesi uyarınca öncelikli alanlar kapsamında “araştırma görevlisi” alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
İLAN TAKVİMİ:
İlk Başvuru Tarihi : 22.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 07.01.2022
Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 12.01.2022
Giriş Sınav Tarihi : 17.01.2022
Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 21.01.2022
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta
Başvurunun Yapılacağı Yer : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu Fakülte Dekanlıklarına yapacaklardır.
Başvuruda İstenen Belgeler : İstenen belgelere https://personeldb.ege.edu.tr/tr-11916/akademik_kadro_ve_tayin_isleri__ogretim_elemani_(ogretim_gorevlisi_-_arastirma_gorevlisi)_basvuru_kosullari.html web adresinden “Güncel Duyurular” ulaşılabilinir.
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