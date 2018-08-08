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Eto'o'dan Adana Demirspor taraftarını üzecek açıklama

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile yollarını ayıran Eto'o, Adana Demirspor'dan gelen transfer teklifiyle ilgili, "Şu an 1. Ligde oynamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11
Eto'o'dan Adana Demirspor taraftarını üzecek açıklama

20'nin üzerinde oyuncuyu renklerine bağlayan ve 1.Lig'de transfer şampiyonu olan Adana Demirspor, bomba bir hamle daha yaptı...

Güney ekibi, Konyaspor'dan ayrılan, bonservisi elinde olan Samuel Eto'o için çalışma başlattı. Ancak 37 yaşındaki yıldız, Mavi-Lacivertliler'in teklifine olumsuz cevap verdi.

Eto'o'nun, "Şu aşamada 1.Lig'de oynamak istemiyorum. Eğer Türkiye'de kalırsam, kariyerime Süper Lig ekiplerinden birinde devam etmeyi planlıyorum" dediği öğrenildi.

 

YILLIK 2 MİLYON EURO İSTİYOR

3 sezondur Süper Lig'de forma giyen Eto'o, çıktığı toplam 89 maçta 50 gol attı.

Kamerunlu dünya yıldızı, bir takımla anlaşmak için yıllık 2 milyon Euro'luk ücret talep ediyor. Eto'o, Arap ve Çin kulüplerinde kariyerini noktalamaya ise sıcak bakmıyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11
  1. Eto'o
  2. Konyaspor
  3. Adana Demirspor

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