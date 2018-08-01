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Eto'o depremi! Kampı terk etti...

Konyaspor'da Eto'o krizi patlak verdi. Hazırlık maçının kadrosunda olmadığını öğrenen golcü oyuncu kampı terk etti...

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
Eto'o depremi! Kampı terk etti...

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, NAC Breda mücadelesinde de oynamayacağını öğrenince izin alıp Yeşil-Beyazlı takımın Hollanda kampından ayrıldı.

Türkiye'ye gelip Konyaspor Yönetimi ile görüşecek olan Eto'o, fesih şartlarını konuşacak. Konyaspor, 1 sene daha mukavelesi bulunan Eto'o'yu yıllık ücretinin ufak bir bölümünü ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.

37 yaşındaki santrforun rotası, Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra netlik kazanacak.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
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