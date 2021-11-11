Etli gölevez tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli gölevez tarifi

İşte Etli Gölevez Tarifi....

Malzemeler

1 adet büyük boy gölevez

300 gr. kuşbaşı kuzu eti

2 yemek kaşığı tatlı toz biber

2 yemek kaşığı margarin

Tuz

6 su bardağı sıcak su

Yarım limon

Yapılışı

Gölevezi yıkayıp kabuğunu soyun ve ceviz büyüklüğünde küpler halinde doğrayın. Kuşbaşı etleri ve margarini orta boy bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sık sık karıştırarak 5-6 dakika, etler suyunu verip tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu hemen ekleyip kısık ateşte 25-30 dakika daha pişirin. Toz biberi, tuzu, limon suyunu ve gölevezleri de ekleyip sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. 4 su bardağı sıcak suyu da ilave ederek orta ısılı ateşte gölevezler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun.