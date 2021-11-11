Etli gölevez tarifi, nasıl yapılır? Kolay etli gölevez tarifi
Mersin’e özgü yemeklerin arasında en sevilen yemeklerden biri olan Etli Gölevez nasıl yapılır?
İşte Etli Gölevez Tarifi....
Malzemeler
- 1 adet büyük boy gölevez
- 300 gr. kuşbaşı kuzu eti
- 2 yemek kaşığı tatlı toz biber
- 2 yemek kaşığı margarin
- Tuz
- 6 su bardağı sıcak su
- Yarım limon
Yapılışı
Gölevezi yıkayıp kabuğunu soyun ve ceviz büyüklüğünde küpler halinde doğrayın. Kuşbaşı etleri ve margarini orta boy bir tencereye aktarın. Orta ısılı ateşte, sık sık karıştırarak 5-6 dakika, etler suyunu verip tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu hemen ekleyip kısık ateşte 25-30 dakika daha pişirin. Toz biberi, tuzu, limon suyunu ve gölevezleri de ekleyip sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. 4 su bardağı sıcak suyu da ilave ederek orta ısılı ateşte gölevezler iyice yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun.