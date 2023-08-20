Etkili diş bakımı nasıl yapılır? Belki de ilk duyacağınız, sabah akşam doğal bir uygulama!

Bu kadar ciddi bir konu ortadaysa diş bakımı nasıl yapılır sorusunun cevabını herkes bilmesi gerekir. Günlük yaşantımızda bir beş dakika ayırıp diş bakımımızı yapmalıyız.

Yiyecek İçecek Seçimi Önemli

Sağlık yiyecekleri tüketmek bizim zindeliğimizin yanında dişlerimiz içinde çok faydası vardır.

Bazı yiyecekleri tüketerek dişlerde oluşan lekelerden kurtulmamız mümkündür ve onlardan bazıları çilek, elma, salatalık gibi yiyeceklerdir; ağızın içerisinde girdiği anda dişleri temizlemeye başlarlar.

Çok fazla çay tüketmek aynı zamanda kahve tüketmek ve gazlı içeceklerde bu gruba dahildir, daha az tüketmeye özen göstermek gerekir.

Fırçalama Şekli

Diş bakımı nasıl yapılır kısmının en önemlisidir. Diş fırçalarken dişin bütün yüzeyini temizlemek ve diş etinde kanama görüldüğünde sonlandırmadan fırçalamaya devam etmek gerekmektedir.

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Bu kanamanın sebebi yanlış fırçalama olabilir veya diş etinizin rahatsız olduğunu gösteriyor olabilir. 2 hafta gibi bir sürede kanama geçmiyorsa bir diş doktoruna başvurmanızda fayda vardır.

Ağız Çalkalama

Diş fırçalamak kadar ağzınızın içini çalkalamak kalan yemek artıklarını dışarıya kolaylıkla atmanıza yardımcı olacaktır.

Herkes diş bakımı nasıl yapılır konusunda bilgilenmesi ve diş temizliğine önem vermesi sağlıklı gülüşlere merhaba denmesine sebep olacaktır.

Diş bakımı her insan için çok önemlidir. Ancak fazla kafein ve sigara tüketimi dişlerin zarar görmesine sebep olmaktadır. Düzenli diş bakımı yapılmadığında ise diş plağı oluşabilir. Dişçiye gitmeden evde diş plaklarından kurtulmak istiyorsanız, sizler için sıraladığımız tarifleri evde kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

İşte bilmeniz gerekenler

Portakal kabuğu yöntemi

Portakal yedikten sonra dişlerinize portakalın kabuğu sürtün. Portakal kabuğu diş minesini temizlemenin kolay bir yoludur. Portakal kabuğu, dişleri beyazlatır, lekeleri önlemeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Birkaç dakika dişlerinizi ovuşturun ve su ile durulayın.

Karbonatla diş beyazlatma yöntemi

Karbonat diş fırçanızla direk kullanabileceğiniz bir yöntemdir. 1 çorba kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı karbonatı ıslak diş fırçanıza dökün ve dişlerinizi her zaman fırçaladığınız şekilde fırçalayın.

Diş maskesi

C vitamini içeren meyve ve sebzeler dişleriniz için plak önlemenin hızlı ve kolay bir yoludur. Domates, çilek ve portakalı ezip dişlerinize koyun, 5 dakika bekletip durulayın. Bu ağzınızdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve nefesinizi tazeler.

Sürmek bile yetiyor. Susam taneleri

Haber7'de yer alan bilgilere göre; Bir avuç susamı birkaç dakika boyunca çiğneyerek dişlerinizi temizleyebilir ve diş plaklarınızı çıkarabilirsiniz, çiğnedikten sonra susamları yutmayın geri çıkartın.

Bunların arasında sıkça tavsiye edilen şifalı bitki limonun...

Limon dişe nasıl uygulanır?

En sık kullanılan doğal diş beyazlatma yöntemi limonun karbonatla karıştırılarak dişlere uygulanmasıdır. Karbonata limon sıkılır karıştırıldıktan sonra diş fırçasına sürülür ve dişler fırçalanır. Ardından ağız iyice çalkalanarak karışım temizlenir. Bu karışımda limon yerine elma sirkesi de kullanılabilir.

Dişe hangi meyve iyi gelir?

Dişler için faydalı olan meyve seçenekleri arasında elma, çilek ve armut vardır. Bazı iyi, gevrek sebzeler arasında ise brokoli, tatlı patates, havuç, kabak ve kereviz bulunmaktadır. Kiviyi seçebilirsiniz, çünkü kivi diğer meyvelere göre daha fazla C vitamini içerir.

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