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Aktüel Etiyopya'da Tigray'a yönelik askeri operasyona diğer eyaletlerden destek geldi
Aktüel

Etiyopya'da Tigray'a yönelik askeri operasyona diğer eyaletlerden destek geldi

Ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ulusal ordu güçlerine saldırması sonrası federal hükümetin aldığı askeri operasyon kararına diğer eyaletler destek verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:44:21 -
Etiyopya'da Tigray'a yönelik askeri operasyona diğer eyaletlerden destek geldi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da federal hükümet güçlerine saldıran Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı başlatılan askeri operasyona diğer eyaletlerden destek geldi.

İç savaşa yol açmasından korkulan askeri operasyona, ülkenin en kabalık nüfuslu eyaletleri olan Oromiya, Amhara, Benishangul-Gumuz ve Güney eyaletleri yönetimleri destek verdi.

Oromiya Eyaleti Başkanı Shemelis Abdissa, askeri kampa saldıran TPLF güçlerinin Oromiya'da terör örgütlerine de destek olduğunu ileri sürerek, bu saldırının hükümete karşı bir savaş ilanı olduğunu belirtti.

Amhara Eyaleti Başkanı Temesgen Tiruneh, Tigray Özel Kuvvetleri'nin ve milislerinin ülke ordusunun Kuzey Komutanlığına koordineli bir saldırı yaptığını hatırlatarak, saldırının geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Güney Eyaleti Başkan Yardımcısı Ristu Yirdaw, TPLF'in ülkedeki refah, huzur ve güvenliğin bozulmasına yol açtığını aktararak, bu grubun ulusa bir tehdit olduğunu ifade etti.

Gumuz yönetimi ise orduya destek verdiklerini açıklayarak, yaşananlardan ötürü bölge halkının derin üzüntü duyduğunu vurguladı.

- 6 aylık OHAL ilan edildi

Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun anayasal düzeni ve halkın güvenliğini sağlamak için eyalette OHAL kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 aylık OHAL kararının bölgedeki istikrar ve düzenin mevcut yasal araçlarla sağlanamaması ve ulusal egemenlik tehdidi üzerine alındığına işaret edildi.

Tüm telefon ve internet hatlarının gece yarısından itibaren kesildiği bölgede OHAL'i yönetecek özel askeri güç kuruldu.

- "Ulusal orduya savaş açtılar"

Başbakan Abiy Ahmed, bu sabah saatlerinde, ulusal ordu birliklerine "saldıran ve savaş açan" TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylül ayında yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

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