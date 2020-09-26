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Aktüel Etiyopya'da silahlı gruplar yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü
Aktüel

Etiyopya'da silahlı gruplar yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:45:14 -
Etiyopya'da silahlı gruplar yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın batısında Benishangul-Gumuz eyaletinde silahlı grupların 15 sivili öldürdüğü bildirildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, eyaletin Metekel bölgesinde dün sabaha karşı yapılan saldırıda 4'ü kadın en az 15 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Federal ve yerel hükümete gerekli önlemleri bir an önce alma çağrısı yapılan açıklamada, bunun eylül ayı içerisindeki 3. saldırı olduğu hatırlatıldı.

Geçen haftalarda silahlı gruplar yine bölgedeki köy ve kasabaları hedef almış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Addis Ababa hükümeti, yaşananlara ilişkin henüz net bir açıklama yapmazken, zaman zaman etnik çatışmaların görüldüğü bölgede yeni bir şiddet dalgasının başlamasından endişe ediliyor.

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