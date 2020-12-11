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Aktüel Etiyopya'da insani yardım gönüllüsü öldürüldü
Aktüel

Etiyopya'da insani yardım gönüllüsü öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:00:08 -
Etiyopya'da insani yardım gönüllüsü öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleriyle ordu birlikleri arasındaki çatışmalarda bir insani yardım gönüllüsünün öldürüldüğü bildirildi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi, yardım gönüllüsünün Hitsats mülteci kampında görevli olduğunu açıkladı.

Bölgeden bilgi almanın çok zor olduğu belirtilerek, yardım görevlisinin ölüm nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Bu arada Etiyopya, askeri operasyon nedeniyle 1 aydan uzun süredir giriş çıkışlara izin vermediği Tigray eyaletine ilk insani yardım konvoyunu gönderdi.

- Yüz binlerce kişi göç etti

Yüz binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden olduğu bölgede, Birleşmiş Milletler (BM) ve çok sayıda sivil toplum örgütü, geniş çaplı insani yardım çalışması için Addis Ababa hükümetinden izin bekliyor.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta, eyaletin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurarak suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

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