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Aktüel Etiyopya'da çatışma bölgesinden tahliye edilen Türk vatandaşlarında büyük sevinç
Aktüel

Etiyopya'da çatışma bölgesinden tahliye edilen Türk vatandaşlarında büyük sevinç

ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesi Etiyopya'daki çatışma bölgesinde kalan vatandaşlarına dahi ulaşamazken, Türkiye burada mahsur kalan vatandaşlarını bölgeden sağ salim çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:26:50 -
Etiyopya'da çatışma bölgesinden tahliye edilen Türk vatandaşlarında büyük sevinç

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın kuzeyinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) askeri operasyon düzenlenen Tigray eyaletinden çıkarılarak ülkenin başkenti Addis Ababa'ya getirilen 20 Türk vatandaşı büyük bir sevinç yaşıyor.

ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesinin halen vatandaşlarına ulaşmaya çalıştığı bir zamanda Türkiye, kendi vatandaşlarını bölgeden çıkarabilen ilk ülkelerden biri oldu.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gün bölgede mahsur kalan vatandaşların iki zorlu operasyonla kurtarıldığını söyledi.

Alp, "Etiyopyalı dostlarımız, iki ülke dışişleri bakanlarının yaptıkları verimli görüşme ve Büyükelçilik çalışanlarının yoğun gayretleri sonrasında vatandaşlarımızı güvenle çıkarmayı başardık." dedi.

Bölgede iletişim hatlarının kesik olmasının yol açtığı zorluğa değinen Alp, "Onları kurtarmaya uğraşırken diğer yandan da hem ailelerine bilgi vermeye ve hem de nasıl olduklarını öğrenmeye çalışıyorduk." ifadesini kullandı.

Eyaletin başkenti Mekelle'de 7 yıldır yaşayan Yener Sevim, şehirde 15 gündür elektrik, internet ve telefon hatlarının çalışmadığını, para dahi çekemediklerini belirterek, "Hepimiz ailelerimizi görmek için can atıyoruz. Onları çok özledik ve bizim için çok endişelendiklerini biliyoruz." diye konuştu.

Sevim, Addis Ababa'ya dönmeleri için gösterilen çabaya şahit olduğunu ve bu yüzden herkese gönülden teşekkür ettiğini söyledi.

Vatandaşların kurtarılmasını dün ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından duyurmuştu. Bakan Çavuşoğlu, çatışmaların arasında kalan Türk vatandaşlarıyla telefon görüşmesi de gerçekleştirerek, Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu belirtmişti.

- Operasyonda 16'ıncı gün

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

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