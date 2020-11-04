  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopya'da askeri operasyon planlanan Tigray'da 6 aylık OHAL ilan edildi
Aktüel

Etiyopya'da askeri operasyon planlanan Tigray'da 6 aylık OHAL ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:57:05 -
Etiyopya'da askeri operasyon planlanan Tigray'da 6 aylık OHAL ilan edildi

İSTANBUL (AA) - Etiyopya federal hükümeti, yerel yönetimi devirmek için askeri operasyon kararı aldığı Tigray'da 6 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun anayasal düzeni ve halkın güvenliğini sağlamak için eyalette OHAL kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 aylık OHAL kararının bölgedeki istikrar ve düzenin mevcut yasal araçlarla sağlanamaması ve ulusal egemenlik tehdidi üzerine alındığına işaret edildi.

Tüm telefon ve internet hatlarının gece yarısından itibaren kesilmiş olduğu bölgede OHAL'i yönetecek özel askeri güç kuruldu.

Başbakan Abiy Ahmed, bu sabah, ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan TPLF'ye karşı askeri harekat başlatacaklarını duyurmuştu.

Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük ve uzun süreli çatışmalara yol açmasından korkuluyor.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylül ayında yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..
Neptün Soyer'e Osman Gökçek'ten sert tepki
Gündem

Neptün Soyer'e Osman Gökçek'ten sert tepki

Osman Gökçek, Hz. Muhammed'e hakaret içiren karikatürleri paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'e tepki ..
Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı
Dünya

Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Son saldırılarda ağır kayıplar veren Ermeniler geri çekildi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay